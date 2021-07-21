هكذا احتفل يوسف الشريف و عائلته بعيد الاضحى المبارك...

احتفل الفنان يوسف الشريف بعيد الأضحى برفقة أسرته.وشاركت الكاتبة إنجي علاء جمهورها بمجموعة صور لها مع زوجها وأولادهم الثلاثة.

وظهروا في الصور التي نشرتها عبر حسابها على (إنستجرام) في حديقة منزلهم يستمتعون بوقتهم ويلعبون ورق الشدة.

وهنأ يوسف الشريف جمهوره بمناسبة عيد الاضحى المبارك، وكتب: (عيد سعيد).

بدورها حافظت إنجي علاء على إخفاء وجه أولادها حيث لا يظهرون في أي صورة تنشرها.

يذكر أن يوسف الشريف شارك في رمضان 2021 بمسلسل (كوفيد 25) المكون من 15 حلقة، من تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن بطولة نخبة من نجوم الفن من بينهم أيتن عامر، أدوارد، راندا البحيري، ديانا هشام، أحمد صلاح حسني.