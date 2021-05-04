يوسف الشريف يقتبس من فيلم "Bird Box" و" Word War Z"

مع بداية النصف الثاني من رمضان 2021 بدأ عرض مسلسل يوسف الشريف "كوفيد 25" الذي انتظره الكثير من الأشخاص خاصة بعد النجاح الذي حققه في السنوات الماضية.

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هذا العمل غير متوفر في دول الخليج@edwardfouad @@ElSherif pic.twitter.com/2QLaEf8Mvv — WATCH iT! (@WatchiTMENA) April 29, 2021

ومع عرض الحلقة الأولى بدأ المتابعين بايجاد تشابه بين المسلسل والفيلم الأجنبي "Bird Box"، فانتقال الفيروس عن طريق العين وانتحار المصاب، تشبه مهاجمة الكائنات في الفيلم العين وبعدها انتحار من تهاجمه. كما أن اللقطة الأول من المسلسل تشبه اللقطة الاولى من الفيلم وهي لقطة محاولة انتحار شخص عن طريق الغرق بالبحر.

ووجد آخرون أن المسلسل مقتبس من فيلم " Word War Z". خاصة وأن المصابون بكوفيد 25 يتحاولوا لكائنات تشبه "الزومبي" وتهاجم الإنسان الطبيعي غير المصاب.

وعلى الرغم من وجود بعض هذه التشابهات بين الفيلم والمسلسل إلا أن الجمهور دافع عن "كوفيد 25" فعلق احدهم: "كوكب المحبطين لما هوليود تعمل خيال علمى وزمبى وفضاء وياخدو الافكار من بعض نقول عليهم ناس سابقين بسنين ضوئية وفى حتة تانية ولما يجى فنان يبدا يدخلنا وسط الناس ده ويعرف زمايله انه ممكن نبقى زيهم يبقى مفيش ابداع كفاه فخرا انه اجرأ ممثل فى الوطن العربي".

وأضاف آخر: "ايوة ف بيرد بوكس كان لازم اصلا يغموا عينيهم انما ف كوفيد ٢٥ مش لازم تغميها ولا حاجة هو لازم نقلل من عمل الراجل وخلاص!!".

مش من السهل للممثل السطحي انه يعمل الاداء بشكل متزن بشكل طبيعي مفيهوش مبالغه وافوره . عشان ده من وجهة نظره دا اللي بيخلي الناس يتاثرو او يشوفو حاله غريبه فيتشدو لكن لما بتكون بتعمل اداء بشكل مفيهوش مبالغه واوفر بتقرب للواقع وبيكون ده الاداء المناسب للشخصيه علي الواقع ⤵️#كوفيد_25 pic.twitter.com/LA03v7zudC — SABRY El3ALMY..🌙♥️ (@sabryel3almy) May 4, 2021

المسلسل يشارك في بطولته إلى جوار يوسف الشريف آيتن عامر وإدوارد وأحمد صلاح حسني وهو من إخراج أحمد نادر جلال وتأليف انجي علاء.