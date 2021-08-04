شاهد: هيفاء تحيي الذكرى الأولى لإنفجار بيروت من أمام المرفأ

أحيت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت. وذهبت هيفاء وهبي إلى المرفأ وهي ترتدي فستانا أبيض وممسكة بباقة ورود.

ونشرت صورتها عبر حسابها على موقع (إنستجرام) وكتبت: (اليوم الذكرى الأولى لعيد موتك يالبنان إتغير المنظر الي كنت شوفه من شرفة بيتي المطلة عليك يا مرفأ! كنت أوقف عالشرفة و شوف بيروت الحلوة ،شوف الأضوية والناس عمتتمشى مبسوطة هلا صار المنظر جرح ..صرت شم ريحة وجع وصرخة كل شخص فقد غالي عقلبه بالانفجار)، حسب موقع في الفن.

وتابعت: (لكل طفل ولكل شاب ولكل صبية ولإلك يا سحر.. لكم يا ملائكة بالسما بهدي وردة بيضا متل روحكم البريئة اللي ما ذنبها !! المنظر اتغير يابيروت.. بترجاكي ارجعيلنا يا حلوة اشتقنالك..ببوس إيدَك يا لبنان قاوم جبروتهم وقسوتهم ما تروح مطرح ما بدن ياخدوك.. دخيلك يا وطنّا ما إلنا غيرك ..يا سندنا و يا ضهرنا المكسور نحنا حدّك مارح نتركك لترجع توقف عإجريك).

يشار إلى أن آخر أعمال هيفاء وهبي أغنية (لو كنت) وشاركها فيها الفنان أكرم حسني. وأغنية (لو كنت) من كلمات وألحان وإنتاج أكرم حسني، توزيع موسيقي توما، إخراج حسام الحسيني.