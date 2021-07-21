شاهد: هيفاء وهبي تهنىء جمهورها بصورة جريئة جدا!

نشرت الفنانة هيفاء وهبي ، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي (انستجرام) .

وظهرت هيفاء وهبي، في الصورة بإطلالة مثيرة ، حيث ظهرت وهي ترقد علي الأرض وترتدي اسكرف وفستان مكشوف ، وعلقت علي الصورة قائلة : (عيد أضحى مبارك)، حسب موقع صدى البلد.

وطرح الفنان أكرم حسني ، والمطربة هيفاء وهبي، الكليب الغنائي الجديد، الذي يحمل اسم (لو كنت)، ويعد العمل الغنائي الأول الذي يجمع بينهما؛ عبر قناتيهما على موقع (يوتيوب).

وحقق فيديو كليب أغنية لو كنت لـ هيفاء وهبي وأكرم حسني، نجاحا كبيرا، حيث حصد 18 مليون مشاهدة، عبر القناتين الرسميتين لهما على موقع (يوتيوب) بعد شهر من طرحها.

وتتحضّر هيفاء لأغنية جديدة منفردة ستطلقها في الموسم الصيفي، وستشكل نقلة نوعيّة في الأوساط الفنيّة، وتعاونت فيها مع الملحن المصري بلال سرور.