تشبيه نورة العميري بالأميرة ديانا يثير الجدل.. ورواد مواقع التواصل منقسمون

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة والمغنية الكويتية نورة العميري بإطلالة مغايرة عما اعتدنا عليه سابقًا.

شاركت نورة العميري متابعيها مقطع فيديو عبر حسابها على موقع "إنستغرام" أطلَّت فيه بملامح أكثر براءة وجمالًا معتمدةً مكياج من درجات البرونزي، واختارت لون شعر مختلف، حيث اعتمدت اللون الأشقر البلاتيني.

وشبَّه الكثيرون إطلالة العميري ومظهرها بالأميرة الراحلة ديانا التي تميَّزت بشعرها القصير الأشقر، وابتسامتها الخجولة، وبملامحها البريئة، ونظرتها الحالمة.

وفي الصورة التي تناقلها رواد مواقع التواصل للعميري، تظهر ابتسامتها الخجولة ونظرة عيونها الحالمة، إضافة إلى شعرها الأشقر القصير.

صورة متداولة للتشابه الكبير بين نورة الكويتية والأميرة ديانا 👀! pic.twitter.com/9oTSN7oBOT — Gorgeous (@gorgeous4ew) June 8, 2021

وانقسم المعجبون بين مؤيد ومعارض للشبه بين الاثنتين، فكتب أحدهم: "الي يقولون يشبهون بعض انصحهم يراجعون طبيب عيون".

الي يقولون يشبهون بعض انصحهم يراجعون طبيب عيون — ديلان كود نمشي WJD (@r5x5a) June 8, 2021

وعلَّق آخر ساخرًا: "التشابه ان مافي تشابه".

التشابه ان مافي تشابه — قتيبة (@ChbtEo) June 8, 2021

واستذكر أحدهم حينما شبَّهت الدكتورة خلود بالأميرة ديانا، وكتب: "الكوايته كل شوي يطلعون مودل تشبه الاميرة ديانا ..مره خلود والحين نوره ي خوفي فجر السعيد تتحمس".

من جهة أخرى، علَّق آخر: "على اني ما احبها بس صح في شبهه".

على اني ما احبها بس صح في شبهه — Areej (@relo_3) June 8, 2021

نورة العميري تجري عملية جراحية

انضمت العميري إلى زميلاتها من ناحية خضوعها لعمليات التجميل والتشجيع عليها بطريقة غير مباشرة.

لم تكن العملية التي أجرتها العمري في وجهها بل في جسدها من ـجل خسارة الوزن، وقد تراوحت التخمينات بين عملية قص المعدة أو قص لترهل بطنها إلا أن الإجماع كان حول أنها اصبحت أجمل من ذي قبل وأن خسارة الوزن واضحة على جسدها.

خطوبة نورة العميري

تعيش الفاشنيستا حالياً أجمل أيام حياتها بعد خبر خطوبتها الذي أعلنته عبر حسابها في سناب شات بفيديو أظهر هدايا ثمينة وصلت لها ما بين الأزهار ومجوهرات من ماركة "كارتير" إضافة إلى قوالب الكيك المنوعة بمختلف الأحجام والمذاقات. ولم تكشف نورة هوية الشاب واكتفت بمشاركة صورة خاتم الخطوبة في يدها ارفقتها بكلمة "أخيراً". صديقة نورة الفاشنيستا الكويتية فوز الفهد بدورها شاركت الصُورة عبر حسابها وارفقتها بتعليق "ألف مبروك نوره"!