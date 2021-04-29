نورة العميري تحاول استغباء الجمهور بإعلان مُزيف..فيديو!

شاركت الفاشينيستا الكويتية نورة العميري فيديو جديد لها عبر حسابها في سناب شات والذي كان حول إعلان خاص بجهاز دخون لحرق العود.

العينة التي وصلت لـ نورة من أجل الإعلان من الواضح أنها لا تعمل إلا أن ذلك لم يمنع الفاشنيستا من تقديم الإعلان للجهاز عن طريق استخدامه أمام الكاميرا ووضع "مبخرة" أسفل الكاميرا لتوهم الجمهور بأن الدخان يخرج من الجهاز الذي لا يعمل.

الجمهور هاجم العميري بالعديد من التعليقات كان من بينها "الجهاز خربان ليش اتغش الناس"..وتابع آخر "تباً لهم مشاهير الفلس لاذمة ولاضمير"..وجاء في تعليق آخر "الشرهه مو بـ عليها الشرهه على الهوش والعنز الي يصدقونها ويمشون وراها"...وأضاف آخر " هالاشكال ويش بيطلع منهم خلهم يخافوا ربهم علشان يخافوا يغشوا الناس قبل".

خطوبة نورة العميري

فيما يتعلق بالحياة الشخصية لـ نورا فقد كانت منذ مدة قد أعلنت خبر خطوبتها عبر حسابها في سناب شات بفيديو أظهر هدايا ثمينة وصلت لها ما بين الأزهار ومجوهرات من ماركة "كارتير" إضافة إلى قوالب الكيك المنوعة بمختلف الأحجام والمذاقات. ولم تكشف نورة هوية الشاب واكتفت بمشاركة صورة خاتم الخطوبة في يدها ارفقتها بكلمة "أخيراً". صديقة نورة الفاشنيستا الكويتية فوز الفهد بدورها شاركت الصُورة عبر حسابها وارفقتها بتعليق "ألف مبروك نوره"!

يذكر أن نورة كانت قد أثارت الجدل بشكل كبير منذ حوالي السنة وتعرضت لهجوم قاسي عندما نشرت العميري فيديو خلال تواجدها في سيارة أوبر وهي تسخر من السيارة وبساطتها بطريقة مُبالغ فيها، ممّا أثار غضب الجمهور الذي هاجمها بقوّة وقسوة بسبب سخريتها من إمكانيات السّائق وتعاليها عليه.

العميري بدورها شاركت فيديو توضح موقفها بأنها كان مزاحاً وان السائق استقبل الأمر برحابة صدر ومن دون انزعاج وأضافت عبارة من أقوال جبران خليل جبران جاء فيها "لا تجعل ثيابك أغلى شيء فيك".

إلا أن الهجوم لم يتوقف هنا، بل سخر البعض من ملابسها وطريقة ارتدائها للقطع مما دفعها للرد بطريقة قوية تتناسب مع الهجوم، وجاء في الرد " أنا ما أحب أتكلم بس للناس الي تهاجمني ترا قميص الي لابسته أغلى بكثير من صالة بيتكم".

للمزيد من قسم الترفيه:

هند القحطاني في موقف مُحرج بعد أن كسرت صيامها أمام الكاميرا!

مسلسل أمينة حاف يصدم الجمهور بفيديو من الكواليس..شاهدوا!

خلاف بين بطلتي مسلسل التفاح الحرام يُنهي دور نسرين جواد زاده!