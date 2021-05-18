نورة العميري على خطى زميلاتها الفاشنيستات وتُخضع جسدها لعملية تجميل...شاهدوا كيف أصبحت!

انضمت الفاشنيستا الكويتية نورة العميري إلى زميلاتها من ناحية خضوعها لعمليات التجميل والتشجيع عليها بطريقة غير مباشرة.

نورة والعملية التي أجرتها لم تكن في وجهها بل في جسدها من اجل خسارة الوزن تراوحت التخمينات بين عملية قص المعدة أو قص لترهل بطنها إلا أن الإجماع كان حول أنها اصبحت أجمل من ذي قبل وأن خسارة الوزن واضحة على جسدها.

الفاشنيستا تعيش حالياً أجمل أيام حياتها بعد خبر خطوبتها الذي أعلنته عبر حسابها في سناب شات بفيديو أظهر هدايا ثمينة وصلت لها ما بين الأزهار ومجوهرات من ماركة "كارتير" إضافة إلى قوالب الكيك المنوعة بمختلف الأحجام والمذاقات. ولم تكشف نورة هوية الشاب واكتفت بمشاركة صورة خاتم الخطوبة في يدها ارفقتها بكلمة "أخيراً". صديقة نورة الفاشنيستا الكويتية فوز الفهد بدورها شاركت الصُورة عبر حسابها وارفقتها بتعليق "ألف مبروك نوره"!

فضيحة نورة العميري

من جهة أخرى، كانت نورة العميري قد تعرضت لهجوم كبير بعد أن شاركت فيديو جديد لها عبر حسابها في سناب شات والذي كان حول إعلان خاص بجهاز دخون لحرق العود.العينة التي وصلت لـ نورة وقتها أجل الإعلان كان من الواضح أنها لا تعمل إلا أن ذلك لم يمنع الفاشنيستا من تقديم الإعلان للجهاز عن طريق استخدامه أمام الكاميرا ووضع "مبخرة" أسفل الكاميرا لتوهم الجمهور بأن الدخان يخرج من الجهاز الذي لا يعمل.

وهاجم الجمهور العميري بالعديد من التعليقات كان من بينها "الجهاز خربان ليش اتغش الناس"..وتابع آخر "تباً لهم مشاهير الفلس لاذمة ولاضمير". وجاء في تعليق آخر "الشرهه مو بـ عليها الشرهه على الهوش والعنز الي يصدقونها ويمشون وراها"...وأضاف آخر " هالاشكال ويش بيطلع منهم خلهم يخافوا ربهم علشان يخافوا يغشوا الناس قبل".

يذكر أن نورة كانت قد أثارت الجدل بشكل كبير منذ حوالي السنة وتعرضت لهجوم قاسي عندما نشرت العميري فيديو خلال تواجدها في سيارة أوبر وهي تسخر من السيارة وبساطتها بطريقة مُبالغ فيها، ممّا أثار غضب الجمهور الذي هاجمها بقوّة وقسوة بسبب سخريتها من إمكانيات السّائق وتعاليها عليه. العميري بدورها شاركت فيديو توضح موقفها بأنها كان مزاحاً وان السائق استقبل الأمر برحابة صدر ومن دون انزعاج وأضافت عبارة من أقوال جبران خليل جبران جاء فيها "لا تجعل ثيابك أغلى شيء فيك".

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