شبيهة هيفاء وهبي الإيرانية ترفع دعوى قضائية ضدها والسبب؟

كشفت صحيفة "جام جم" الإيرانية، أن فتاه إيرانية لم تكشف عن هويتها قامت برفع دعوى قضائية في المحكمة ضد الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وبحسب ما قالته فإن السبب الذي دفعها لذلك هو تعرضها للعديد من المضايقات والإختطاف في بعض الأحيان نتيجة الشبه الكبير بينهما.

وبحسب ما قاله أحد الأشخاص المسؤولين في المحكمة الجنائية في طهران، فإن الفتاة الإيرانية رفعت الشكوى ضد الفنانة هيفاء وهبي، وادعت انها اختطفت وتعرضت للأذى بسبب التشابه في الشكل فيما بينهما، إضافة إلى أنها تعرضت للحرج بسبب أن هيفاء وهبي تنشر صورًا دون حجاب وكان البعض يعتقد أن الصور تعود لها.

الجدير بالذكر، أن الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لم تعلّق على أي من هذه الأخبار حتى الآن، خاصة وأنها عادت مؤخرًا لنشاطها الفني بعدما مرت في فترة عصيبة بسبب المرض، وابتعدت لفترة عن الظهور الإعلامي وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.

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