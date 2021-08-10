شبيهة هيفاء وهبي السورية في أحدث ظهور والجمهور: "كوبي بيست"

أثارت المذيعة السورية رولا منصور ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن أطلت على الجمهور عبر إنستغرام في أحدث ظهور لها، والذي تبين خلاله درجة الشبه الكبير بينها وبين الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بطريقة لا يمكن التفريق بينهما وكأنهما توأم.

وفي حالة من الذهول والدهشة الكبيرة التي كان يمر بها الجمهور بعد رؤية الصور، تساءل البعض كيف يمكن أن يحدث هذا الشبه الكبير بين رولا منصور وهيفاء وهبي، فراح البعض يقول أنه ربما بفعل عمليات التجميل، في حين اقترح البعض أن ذلك بفعل المكياج والذي يمكن وضعه للوصول إلى درجة شبه كبيرة مع شخص آخر.

ويتابع المذيعة رولا منصور أكثر من 200 ألف شخص عبر إنستغرام، وفي الحقيقة هي لا تتشابه فقط في الشكل مع هيفاء وهبي، حيث من خلال القيام بجولة في حسابها تبين أنه تقوم أيضًا بالتقاط نفس الوضعيات ونفس الأسلوب في الصور.

الجدير بالذكر أن الفنانة هيفاء وهبي تلتزم الصمت في خصوص هذا الأمر ولم تعلق مسبقًا على أي من ذلك، على الرغم من أن البعض من متابعيها ومحبيها نصحوها بأن ترفع دعوى قضائية ضد رولا منصور لتمنعها من التلاعب بالآخرين ولمنعها من استغلال الشكل والشهرة.

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