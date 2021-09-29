شجون الهاجري تنال إعجاب محبيها بردها المهذب على سخرية مي العيدان

تعرَّضت الفنانة الكويتية شجون الهاجري للانتقاد من قبل الإعلامية الكويتية مي العيدان التي سخرت من أدائها الراقص في مسلسل "ملاك الرحمة"، وقررت الرد على طريقتها الخاصة.

في ذلك الوقت، نشرت مي العيدان وصلة الرقص الخاصة بشجون الهاجري، التي كانت محاكاة لمشهد رقص الفنانة المصرية الراحلة سعاد حسني في فيلم "شفيقة ومتولي"، وأرفقتها بتعليق ساخرٍ وجارح "اعتبروا شجون أخوكم الصغير، انا منه ما أطلع بالشارع مرة ثاني"، إلَّا أن ردَّ شجون جاء بطريقة مهذبة ولبقة للغاية دون أي تجريح.

خلال لقاء لها في برنامج ET بالعربي، قالت شجون ردًا على انتقاد العيدان: "والنعم فيها، للأمانة أنا سمعت انهم تكلموا بس ما شفت يلي هي قالته، صدقني ما يعنيني ابدا اذا الكلام جارح ما يعنيني اما اذا كان الكلام نقد جميل ويستاهل اني اسمعه واتعلم منه على عيني وراسي وبعدين".

وأضافت: "مي العيدان بنت ديرتي ودرست وعندها شهادة بالنقد هي ممكن شايفة انه اللي هي قاعدة تقوله صح من بابها هي".

وحول تعليقات المتابعين السلبية بشأن أدئها وتنمرهم الكبير عليها، أكَّدت شجون أنها لا ترى بذلك مشكلة وخاصة أنها شخصية مشهورة ومعروفة، فمن المؤكد أنها ستتعرض لمثل هذه الانتقادات ومستحيل أن يعجب الجميع بأدائها.

وبشأن دورها في مسلسل “ملاك رحمة”, أوضحت أنه من أصعب الشخصيات التي قدمتها وحاولت قدر الإمكان إيصال مشاعر شخصيتها "رحمة" للمشاهدين، وقد تعبت هي وطاقم الإنتاج والعمل على إطلاق المسلسل بشكل مثالي.

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على رد شجون الهاجري

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على أسلوب شجون المهذب في الرد، وكتبت إحداهن: "صراحـه ماكنت. أحب تمثيل شجون بسسسسسس الحين كثير أحترمتها لانها فعلاً محترمة و مجتهدة وأيضاً أنسانة قوية وكثير لطيفة ربي يوفقها".

وعلَّقت أخرى: "شنو التنمر حبيبي احنا في ٢٠٢١ وطبيعي مو كل شيء نسويه يعجب الناس 😂😂😂 ياخي ذي البنت شخصيتها تجنن صارت هاديه وكلامها مرتب وموزون ماشاءالله عليها اتمنى تبقى كذا".

وكتب أحدهم: "تعجبيني ياشجون ..كلشي تمثليه حلو ولايكلج..ومو كل واحد يوالمه يمثل كل شي...فانت كاريزما خاصه ..والى الامام".