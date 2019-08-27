شخص في حالة سكر شديدة يهاجم الفنانة وعد السعودية أثناء نومها داخل فندق في لندن!

عاشت الفنانة السعودية وعد حالة من الرعب والفزع في الليلة التي قضتها داخل إحدى الفنادق في العاصمة البريطانية لندن، وذلك بعدما كادت أن تتعرض لأذى شديد على يد أحد الأشخاص، إلّا أن الأمن تدخل في اللحظات الأخيرة وسيطر على الموقف.

وفي التفاصيل، قالت وعد في مقطع فيديو نشرته على مواقع التواصل عقب الحادث الذي تعرضت له أنها كانت نائمة داخل غرفتها في الفندق بمدينة لندن، وفجأة بدأ أحدهم بطرق الباب بقوة عن طريق أرجله، موضحة أنه كان مخمورًا، وسبب قيامه بذلك هو أنه يعتقد بأن هذه الغرفة هي له وليست لوعد، وبسبب إصراره على ذلك قامت الفنانة السعودية بحبس نفسها داخل الحمّام وبسرعة الضوء تواصلت مع الأمن الذي أتى وأبعد الخطر في النهاية عنها.

الجدير ذكره أن وعد كانت قد شاركت ضمن لجنة تحكيم برنامج مواهب غنائي في السعودية، ومن آخر أعمالها أغنية "قاعد على قلبك" التي طرحتها في شهر حزيران الماضي عبر قناتها على موقع يوتيوب وهي من كلمات خالد العوض وألحان ناصر الصالح.

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