ريهام سعيد تعلن اعتزالها العمل الإعلامي نهائيًا بسبب أزمة "السمنة" (فيديو)

اعتذرت الإعلامية المصرية ريهام سعيد عن تصريحاتها المسيئة لأصحاب الوزن الزائد ومرضى السمنة، مشيرة إلى أن هذا الاعتذار لا يتعلق بقرار إيقافها من نقابة الإعلاميين أو رغبتها في العودة لعملها.

وقالت ريهام في مقطع فيديو نشرته على "إنستجرام": "أعتذر لكل شخص أساء فهم كلامي وأؤكد أن البعض يهاجمني بسبب ما تتداوله المواقع من أخبار، ولم يشاهدوا الحلقة نفسها".

وأضافت: "اعتذاري ليس له علاقة بعودتي لعملي، أنا لن أعود مرة أخرى للعمل الإعلامي أو الفني، وسأتفرغ لرعاية أولادي وزوجي والتقرب إلى الله".

وتابعت: "أريد الابتعاد عن الضغوط التي هي أخطر من مرض السرطان، لقد عانيت من الضغوط على مدار 16 عامًا ودخلت السجن ظلمًا، وكرست نفسي لخدمة الناس ولم أجني سوى الظلم".

يذكر أن مجلس نقابة الإعلاميين المصريين أصدر قرارًا يمنع ريهام سعيد من ممارسة نشاطها الإعلامي في قناة "الحياة" أو أي وسيلة إعلامية أخرى لارتكابها بعض المخالفات.

كما قرر مجلس إدارة شبكة تلفزيون الحياة، وقف ريهام سعيد، وبرنامجها ’’صبايا‘‘ على خلفية الأزمة التي أحدثتها في برنامجها عدما انتقدت أصحاب الوزن الزائد.

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