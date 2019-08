هل تسببت شعبية محمد رمضان الكبيرة بالإرباك والفوضى في حفله الأخير؟ شاهدوا الفيديو والصور!

الحمد لله رب العالمين على هذا النجاح #أقوى_حفلة_في_الساحل و أعلى نسبة حضور حفلة في تاريخ الساحل الشمالي العدد تخطى ال١٥٠ ألف ❤️🙏🏽 ربنا يديم المحبة يا أغلى جمهور في العالم #ثقة_في_الله_نجاح

