هل تسببت شعبية محمد رمضان الكبيرة بالإرباك والفوضى في حفله الأخير؟ شاهدوا الفيديو والصور!

مرة جديدة، أكد النجم المصري محمد رمضان أنه رقم صعب في الساحة الفنية ليس فقط على مستوى السينما والتمثيل، وإنما على مستوى الغناء أيضًا والحفلات، حيث شهد حفله الأخير الذي أحياه في الساحل الشمالي في جولف بورتو مارينا أكبر حضور جماهيري حتى الآن قدّر بـ150 ألف شخص.

وعلى الرغم من هذا النجاح المميز في حفله، إلّا أن محمد رمضان عانى من شعبيته وحب الجمهور له، حيث تداول روّاد مواقع التواصل مقاطع فيديو توضح مدى الفوضى والتكدس الجماهيري في الحفل، إلى جانب مقاطع يظهر فيها الجمهور وهو يصعد إلى المسرح إلى جانب محمد رمضان مما جلعه يضطر للتوقف عن الغناء في أكثر من مناسبة.

وبحسب ما ذكر، فإن النجم محمد رمضان كان قد ناشد الجمهور للالتزام بالهدوء والاستمتاع بالحفل، وذلك بعدما فقد رجال الأمن السيطرة ولم يعد أحد منهم قادر على ضبط الاندفاع الجماهيري، وعلق قائلًا: "جايين نتبسط ولا نعمل مشاكل؟".

وفيما بعد، وجه محمد رمضان رسالة شكر إلى الجمهور الذي حضر حفله في الساحل الشمالي ونشر صور من الحفل وعلق قائلًا: "الحمدلله رب العالمين على هذا النجاح أقوى حفله في الساحل وأعلى نسبة حضور حفلة في تاريخ الساحل الشمالي العدد تخطى 150 ألف..ربنا يديم المحبة يا أغلى جمهور في العالم".

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