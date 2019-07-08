شذى حسون تخطف الأنظار بمشاركتها في تحدي "غطاء الزجاجة" (فيديو)

انتشر في الآونة الأخيرة تحدٍ جديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان تحدي "غطاء الزجاجة"، وتم تداوله بكثافة خاصة وأن عدد من النجوم العالميين قد خاضوا هذا التحدي عبر حساباتهم الرسمية ولاقوا تفاعلّا كبيرًا من محبيهم ومتابعيهم.

ومن بين النجمات العربيات، كانت الفنانة العراقية شذى حسون قد خطفت الأنظار يوم أمس عبر حسابها على إنستغرام بعد مشاركتها في تحدي "غطاء الزجاجة"، حيث أنها أبهرت متابعيها برشاقتها ولياقتها على الرغم أنها كانت ترتدي بنطال جينز، وتركت تعليقًا على المقطع: "استمتعوا بمشاهدتي".

يشار إلى أن التحدي هو عبارة عن وضع زجاجة بشكل ثابت، ومن ثم القيام بركل غطاء الزجاجة برشاقة عن طريق القدم حتى يتحرك سريعًا ويخرج من مكانه، وشارك العديد من النجوم في هذا التحدي من خلال وسم "bottlecapchallenge".

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