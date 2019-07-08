نجمة مسلسل "العاصوف" تثير ضجة بعد استعراضها مهاراتها في الرقص (فيديو)

أثارت الفنانة البحرينية دانة آل سالم ضجة خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم تداول مقطع فيديو خاص بها، تظهر من خلاله وهي تمارس حركات راقصة على العامود مثل راقصات الباليه، إلّا أن البعض اعتبر أنها تقلّد فتيات الملاهي الليلية وانتقدوها بشدة.

وعلى الرغم أن جزءًا من ردود الفعل على مقطع الفيديو كانت في مديح رشاقة الفنانة البحرينية وخفتها في الحركة، إلّا أن الأغلب انتقدها بطريقة لاذعة، فكتب لها إحدى المتابعين وقال: "انفصخ الحيا هي تعرف هالنوع من الاعمده مخصص فقط للرقص المتعري (رقص عاهرات الملاهي الليلة ) لكن رحم الله مرءن عرف قدر نفسه ترخص نفسها عشان شوية اثارة جدل".

ومن أبرز أدوار الفنانة البحرينية دانة آل سالم هو دورها في مسلسل "العاصوف" بدور حبيبة الفنان ناصر القصبي، و"العاصوف" من تأليف الدكتور عبد الرحمن الوابلي، وإخراج المثنى صبح، وشارك في بطولته كل حبيب الحبيب، ريم عبدالله، عبد العزيز السكيرين، ريماس منصور وغيرهم.

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