شذى حسون تهاجم رحمة رياض من جديد.. وتصرح: "أنا نجمة العراق الأولى بلا منازع"

ما تزال معركة نجمة العراق الأولى مستمرة بين المطربتين شذى حسون ومنافستها رحمة رياض، فكل واحدة منهن تعتبر نفسها النجمة الأولى.

أطلَّت شذى حسون في البرنامج الحواري " Stars On Utv"، وتطرَّقت للحديث عن عدة مواضيع من بينها الخلاف المتعارف، فحينما سألتها مقدمة البرنامج حول إذا ما تعتبر نفسها نجمة عراق الأولى، أجاب على الفور: "طبعًا، بلا منازع".

وتابعت أنها تمتلك تاريخ حافل بالنجاحات، وعشرات الألبومات والأغاني، إضافة إلى مشاركتها في العديد من المهرجانات والحفلات الكبيرة، حيث لا تقارن نفسها بنجمات يمتلكن أغنيتين ضاربتين أو شاركن بحفلتين ويحيين حفلات زفاف.

وحينما سألت إذا ما كانت أرقام المشاهدات على موقع الفيديوهات الأشهر "يوتيوب" أساس نجاح وشهرة النجم، أوضحت أن الأرقام لا علاقة لها بتاتًا، فلا يمكن على سبيل المثال مقارنة كاظم الساهر التي تصل أغنية من أغانيه لـ10 ملايين مشاهدة بموهبة جديدة تمتلك أغنية بمئات الملايين.

وفي وقت سابق، أطلَّت الفنانة العراقية رحمة رياض ضيفة في برنامج الجديد مع الإعلامي اللبناني علي ياسين، وحينما سألها الأخير حول إذا ما ترى نفسها نجمة عراق الأولى، فأجابت قائلة "نعم"، حيث لا ترى تصريحها هذا دليل غرور أو كبر، بل هو دليل ثقة وافتخار بنفسها.

من جهة أخرى، سارعت شذى حسون للرد على طريقتها الخاصة، فنشرت صورتها على غلاف مجلة "بغداد ستايل ستريت" العربية عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، وكتب عليها عنوان بالخط العريض والواضخ "شذى حسون، نجمة العراق الأولى".

وأرفقت حسون الصورة بتعليق، جاء فيه: "غلافي على مجلة بغداد ستايل ستريت متوافر الآن"، وأرفقته بهاشتاغات من بينها "نامبر وان"، و"لا تتعدي الحدود"، وقد يكون ذلك إشارة إلى رحمة رياض.