شركة الانتاج التركية القمر Ay Yapım تُسخّر معدّاتها لمساعدة متضرري الزلزال

تصدّر زلزال تركيا الترند ووسائل التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، والذي أسفر عن الاف الضحايا والمشرّدين بسبب الدمار الهائل الذي خلّفه.

وانتقل العديد من المشاهير والنجوم الاتراك لدعم ذوي الضحايا وعائلاتهم والمشرّدين، سواء أكان دعم معنوي أو دعم مادي حيث قدّموا العديد من التبرّعات المالية من أجل توفير المساكن.

شركة الإنتاج القمر Ay Yapım تدعم المتضررين من الزلزال

وأعلنت شركة الانتاج التركية الشهيرة القمر Ay Yapım عن توقّف تصوير جميع أعمالها التي كانت تعمل عليها خلال الفترة الحالية، كما أعلنت عن وقف عرض المسلسلات وهو القرار الذي اتخذته أيضًا عدد من القنوات التركية.

وكشفت شركة الانتاج عن البدء بدعم المتضررين من الزلزال حيث أرسلت جميع الكرفانات التي كانت تخدم الممثلين في أعمالها التلفزيونية الى الأماكن الأكثر تضررًا.

كما قامت بإرسال جميع المولّدات الكهربائية والاضاءات التي كانت تستخدم في مواقع التصوير وذلك لمساعدة المتضررين من الزلزال وتوفير ما يلزم.

مشاهير تركيا يدعمون متضرري الزلزال

وانتقل العديد من مشاهير تركيا والنجوم الى الاعلان عن دعمهم الكبير لمتضرري الزلزال، حيث قدّموا تبرّعات مالية لضخمة وذلك بهدف توفير كل ما يلزم.

وكان من النجوم الذين قدّموا دعمهم النجم التركي "كيفانش تاتليتوغ" الذي أعلن أنه تبرّع بمبلغ 200 ألف ليرة تركيا كما أن النجم بوراك دينيز اعلن عن تبرّعه بمبلغ 150 ألف ليرة تركية وغيرهم من النجوم، بالإضافة إلى حرص مجموعة من المشاهير للتوجه إلى الأماكن المنكوبة لدعمها.