آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامية البحرينية صابرين بورشيد..تعرفوا عليها

اليوم اطلعت النتائج صابرين فيها ورم (لمفاوي) وراح تاخذ في المرحلة الأولى جلستين كيماوي خلال شهرين بعدها راح يصور الدماغ لمعرفة مدى استفادتها من العلاج وبعدها راح يقرر هل العلاج يحتاج إلى كيماوي أو لا وهل يطول العلاج أو لا ... وراح ترجعلها الذاكرة بعد العلاج هذا مؤكد بس ما قال أن هذا الورم سرطاني وقال ٧٠ إلى ٨٠ في المئه من هالحالات تتعافى وترجع للحياة الطبيعيه.فنرجوا الدعاء لصابرين بالتوفيق والشفاء من هالمرض. كلام والد الفنانة #صابرين_بورشيد. اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما... الله يسهل عليج يا الغالية وانتي اقوى من المرض... @sabrinburshaid @ahmed_burshaid

