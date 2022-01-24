شقيقات سبت يبدعن في حفل زفاف شقيقتهن.. وشيماء ترقص سامري!

احتفلت الفنانة البحرينية أبرار سبت بحفل زفافهما من شاب من خارج الوسط الفني وهو اللاعب البحريني الطيب العلوي، وذلك بعد عام ونصف من عقد قرانهما، وأطلت بالأبيض كأميرة في حفل أسطوري حضره نجوم الخليج.

إطلالة أبرار سبت العرائسية

بدت أبرار سبت غاية في الأناقة والجمال بإطلالتها التي تتسم بالبساطة والرقي، حيث تألقت مٌرتديةً فستانًا أبيض اللون مطرَّز بالكامل جاء بأكمام من الشيفون الشفاف المطرز، في حين جاء من الأسفل على شكل تصميم حورية بحر متصل بتنورة منفوشة ذات ذيل طويل.

وأكملت أبرار إطلالتها بتسريحة شعر مموجة ومنسدلة على الجانبين، وتزيَّنت بتاج مُرصع بالكريستال وطرحة طويلة من الشيفون.

إطلالات شقيقات سبت

واختارت كل من شيماء، وشيلاء، وشذى سبت إطلالات متنوعة بتصاميم غريبة وألوان مبهرة، فاختارت شيلا ارتداء فستان بسيط باللون الوردي الباهت بتصميم الأوف شولدر، وجاء بطيات أنيقة ناحية البطن وفتحة جانبية. بينما اختارت شيماء التألق بارتداء فستان نيلي من قماش الساتان، جاء الجزء العلوي منه منقسم إلى جزئين جزء باللون الفضي المطرز بزخارف براقة والجزء الثاني من قماش الستانان المزخرف.

من جهة أخرى، اختارت شذى فستان أرجواني من قماش الساتان جاء بتصميم غريب وغير تقليدي.

رقص شقيقات أبرار سبت يثير الجدل

وأثارت شقيقات سبت الجدل بطريقة رقصهن الحماسية أثناء احتفالهن بالزفاف وسط أجواء تعمها الفرحة والسعادة، حيث تمايلن مع الموسيقى وغناء قصي خضر مقدم برنامج عرب جوت تال.

وقد استعرضت شيماء مواهبها بالرقص السامري فتمايلت على الألحان واضعة شال أسود من الشيفون على رأسها. بينما نشاهد شذى ترمي النقود على شقيقتيها.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقاطع الفيديو وأجواء الاحتفال، فكتبت إحداهن ساخرة: "هلاقتهم وحركاتهم ذكروني في زهره عرفات ومرام في يجيب الله المطر".

وأضاف آخر: "شيماء تفكر نفسها دور البطلة😂 عقدة التمثيل"، وكتبت إحداهن "الزواج يهبل الا رقص اخواتها الله يعديهم".