شيلاء سبت تنتقد لباس الفتيات.. ومتابعة تذكرها بمشهد البانيو الجريء!

انتقدت الممثلة البحرينية شيلاء سبت الفتيات اللواتي يرتدين الملابس القصيرة غير المحتشمة، وأكَّدت على أن أفعالهن تتنافى مع القيم المجتمعية والأخلاقية.

شاركت شيلاء سبت متابعيها عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" مقطع فيديو تعرب فيه عن صدمتها ودهشتها لما تشهده من جرأة في الملابس، وقالت: "عيب يا بنات عيب، عيب لبسو ثياب، الثياب ينباعون في كل مكان، كلا مفاصيخ انتو".

واوضحت شيلاء أن الممثلات لا يقدمن على ربع ما يفعلنه الفتيات من ارتداء ملابس جريئة ومثيرة، وأشارت أن قديمًا كان الناس يستهجنون فكرة دخول الفتيات مهنة التمثيل أما الآن الفتيات العاديات يقدمن على أمور لا تتجرأ الممثلات على القيام بها.

وأضافت أن اللباس الجريئ كان مرتبط بالأجانب سابقًا، أما الآن فهي ترى فتيات من عائلات معروفة يرتدين الأزياء الفاضحة.

وأشارت أنها قد لا ترتدي الحجاب لكنها لا تظهر أجزاء من جسدها، وبيَّنت أن ظهور فنان وفنانة على شاشة التلفاز في عمل درامي لوحدهما لا يعني أن هناك خلوة بينهما موضحة وجود أعداد ضخمة من المصورين والممثلين المتواجدين في موقع التصوير.

وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومهاجم، فكتبت إحدى المتابعات: "بهاذه صدقت مره الحين البنات التشيرت قصير يخلي البطن تبان او البنطلون مشقق ولا شورت رجولها كله طالع ولا الصدر استغفر الله الله يستر علينا بالدنيا والاخره".

وأضافت أخرى: "ترى صادقه .. الله يستر علينا و الجميع الوضع يخوف".

واستذكرت إحدى المتابعات مشهد جريء لشيلاء في مسلسل "تحالف الصبّار" ظهرت فيه مُرتديةً فستانًا قصير بينما تحاول الهرب من قاتلها، حيث سلطت الكاميرات نجوها بطريقة عرضتها للانتقادات، وكتبت: "شيلاااااء. اسكت بالساني إن كنت ناسي افكرك 😏😉😉. صدقيني الشعب راح يفتكر ماذا حدث في المسلسل هذاك".