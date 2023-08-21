شقيقة بورجو أوزبيرك المحجبّة تثير الجدل.. وما علاقة النجمة التركيّة بانفصال والديها؟

تداول المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة للنجمة التركية الشهيرة "بورجو أوزبيرك" رفقة عائلتها خلال تنزها في أحد شوارع مدينة اسطنبول التركية.

عائلة بورجو أوزبيرك ملتزمة دينيًا



لفتت شقيقة النجمة التركية "بورجو أوزبيرك" الأنظار في الصورة التي جرى تداولها التي ظهرت فبها رفقة بورجو حيث انها كانت ترتدي الحجاب بطريقة صحيحة وملتزمة.



كما ظهرت والدة بورجو وهي تسير خلفهما في الصورة مرتدية الحجاب أيضًا، بينما كانا رفقة شقيقها الصغير وشاب لم يتمكن الجمهور من تحديد هويته.



واثارت شقيقة بورجو وعائلتها بشكل العام الكثير من الجدل، حيث علق الجمهور ان الفنانة التركية تنتمي لعائلة ملتزمة ومتزمتة، وهو ما أثار الاستغراب، لا سيما أن بورجو معروف منها جرأتها.

وأكد الكثير من الجمهور أن الصورة المتداولة التي أثارت الكثير من الحجل هي صورة قديمة، فإلى جانب ظهور بورجو في سن صغيرة بالصورة، إلا أن العديد من المصادر أكدت انها لا تلتقي بعائلتها، وان هناك انقطاع في علاقتها معهم.

وكشف الجمهور أن سبب هذا الانقطاع هو رغبة الفنانة التركية بالتمثيل وهو ما رفضته أسرتها، لكن بورجو أصرت على تحقيق حلمها وقاطعت عائلتها، وأنها كانت سببًا في انفصال والديها.

في المقابل لفتت شقيقة بورجو الأنظار اليها ليس بسبب الحجاب فقط، بل بسبب الشبه الكبير واللافت بينهما.



بورجو أوزبيرك بإطلالة شبه عارية



خلال وقت سابق نشرت النجمة التركية مجموعة من الصور لها وهي بإطلالة شبه عارية حيث أثارت جدل كبير بسببها.



وعلّق العديد من المتابعين بان السبب الرئيسي وراء هذه الصور هي للترويج لمسلسلها الجديد "الملكة" والمهددّ بالانتهاء بسبب قلة عدد المشاهدات.