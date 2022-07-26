شقيقة ديمة الجندي تصف صوت سيف نبيل بـ"النشاز"

أبدت الإعلامية السورية لانا الجندي استيائها من تأدية المغني العراقي سيف نبيل أغنية "نسم علينا الهوا" للمطربة اللبنانية فيروز، ووصفت صوته بـ"النشاز".

لانا الجندي تنتقد صوت سيف نبيل

عملت لانا الجندي، شقيقة الفنانة ديمة الجندي، على مشاركة مقطع فيديو لسيف نبيل أثناء غنائه أغنية "نسم علينا الهوا" خلال حفله الغنائي في العاصمة السورية دمشق، وأرفقته بتعليق تنتقد فيه أدائه وصوته، قائلة: "ظاهرة هذا النوع من الفنانين ما حدا كبرها إلا الناس اللي بتعمل لهالأشكال حفلات".

وتابعت: "وأكيد كمان الجمهور اللي من كل عقله بيدفع مصاري ليحضر هالأذى.. أنا مستغربة إنه عنده الجرأة يعني هيك غنية.. بس في مثل سوري بيقول: "يا فرعون مين فرعنك.. عن جد اخص ويا عيب الشوم".





وفي منشورات أخرى، انتقدت لانا نقابة الفنانين السوريين، مُقارنة أدائهم بأداء نقيب الموسيقيين السابق هاني شاكر، وكتبت: "الحرب اللي خاضها الفنان هاني شاكر ضد الأصوات ما كانت ضد الأصوات السيئة اللي عم تاخد مطرح الأصوات النشاز من جمهور وأيضًا قيمين على صناعة الموسيقى".

وأضافت: "النقابات الفنية مهمتها الوحيدة حماية الفن الجيد، يا ترى ما هي المعايير والشروط في نقابة الفنانين بسوريا.. لاستصدار رخصة أو تصريح غناء، خاصة عندما نتحدث عن مكان بقيمة قلعة دمشق حيث غنى كبار نجوم الطرب".

وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد لكلام الجندي وبين منتقد، فعلَّقت إحداهن: "يعني شو فيها اذا غنى لفيروز اكيد هو بيحب هالغنية لهيك غناها وهو حر ويلي بيحبو اكيد كان مبسوط بالحفلة 👍(ماسمعت الغنة)".

وأضافت أخرى: "كلامها صح الصراحة لما سمعته شي بيصدم انا ما عندي شي ضده بس يبقى على لون اغانيه حلو صوتو بس انو يغني للسيدة فيروز و بهالطريقة مش معقول".

وأيدت إحداهن رأيها: "معها حق بكل كلمة بس بيكونها هي صحفية المفروض توزن كلامها اكتر ويكون نقد بناء مو نقد جارح ومن فوق الاساطيح. تتخيل هلأ شي صحفية تجي تنقد اختها بهي الطريقة الجارحة!!!".



