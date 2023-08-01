شقيقة وجدي العربي تتبرأ منه على الهواء مباشرة.. "واحد باع وطنه"

تبرأت ألفت العربي من شقيقها الفنان المصري وجدي العربي على الهواء مباشرة، بعد المنشور الذي شاركه عبر حسابه في "فيسبوك" يتشمت فيه بموت نجل الفنان المصري حسن يوسف والفنانة المعتزلة ريم البارودي.

شقيقة وجدي العربي تتبرأ منه

وفي مداخلة لها في برنامج "90 دقيقة"مع الإعلامية بسمة وهبة، قائلة: "كلمة أخوكي دي كلمة كبيرة قوي هو حقيقي ميستحقهاش .. وأنا أتقدم بخالص العزاء لأخويا الكبير الفنان القدير حسن يوسف و زوجته الفاضلة الحاجة شمس البارودي".

وأضافت: "أنا اتولدت لقيت حسن بيقول لبابا يا بابا ، كنا عيلة واحدة وكنا في نفس البيت في السيدة زينب .. محسناش إننا عيلتين غير لما الفنان القدير حسن يوسف ربنا كرمه ونجمه ابتدى يلمع وحب يعزل في مصر الجديدة ، وأمي وأمه كانوا بيبكوا بكاء حار على فراقهم لبعض لغاية ما البيت تم تنكيسه ومشينا إحنا كمان منه ، دي مش عشرة يوم".

وأوضحت ألفت أن وفاة عبدالله حسن بمثابة وفاة واحد من ابنائها، مُشيرةً إلى أنه لو كانت حالتها الصحية جيدة كانت لتذهب إلى الجنازة وتواسي والديه، وقالت: "والله أنا لو في صحتي وقادرة إني أروح أواسيهم وأطيب بخاطرهم أنا كنت روحت بس هو ربنا أقوى من الكل ده ابنهم ده شهيد".

وحول شماتته بوفاة عبدالله حسن يوسف، أضافت ألفت: "أما حتة الشماتة هتقولي إيه على واحد باع وطنه وباع أهله وباع ناسه وراح .. ده مصر ترابها نتكحل بيه.. إحنا مبتلين بيه ده ابتلاء وربنا يعيني عليه عشان هو مسود وشي قدام الناس".

وجدي العربي يتشمت بوفاة نجل حسن يوسف

وكان وجدي العربي قد تعرض للهجوم والانتقادات بعد شماتته من وفاة حسن يوسف غرقًا، مقارنًا بينه وبينه أبناء الإخوان المسلمين الذين توفوا في أحداث رابعة العدوية.

وكتب وجدي في منشوره شاركه عبر حسابه في "فيسبوك": "إبن حسن يوسف مات غرقا في الساحل الشمالي..لا أستطيع الشماتة..لأن موت الابن أو الابنة أسوأ مايحدث من ابتلاء في الدنيا.. دون أي موت آخر..فما بالك لما يكون إبن عمرك والفتى المدلل في الأسرة..وزي مابيقولوا فاكهة العيلة.. بس لازم أفكر أبيه حسن..وهو في مقام أخونا الكبير..لأنه إبن أبويا وتلميذه".

وأضاف مستذكرًا ضحايا رابعة العدوية: "بافكرك ياأبيه حسن..إن فيه أسر مات فيها اولادها شهداء..منهم الابن الوحيد والابنه الوحيدة..يعني مافيش غيرهم في الأسرة..أنا بس بافكرك إن ربنا أراد في السن اللي انت فيه ده يميت لك شاب...زي بالظبط الدكتور بديع اللي أذقته والبلتاجي وقيادات الإخوان الاستهزاء والسخرية..بس ابن الدكتور بديع مات من أجل قضية..من أجل الحرية".

وتابع: "لكن ابنك مات وهوه بيستمتع بحياته على أنقاض شباب كتير..دفعوا حياتهم تمنا لعقيدة وحرية شعب ووقوف أمام حاكم ظالم كنت انت واحد من اللي أيدوه..وفيه غيرك كتير..وياما لسه حانشوف ونسمع..الموت قريب مننا ومن ولادنا..لكن المهم انت حاتموت على ايه وولادك حايموتوا وعقيدتهم ايه.. وعند الله تجتمع الخصوم".