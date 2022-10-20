شقيق ياسمين عبدالعزيز يتهم زوجته بحبسه وإلحاق الأذى به

عاد الفنان المصري وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز ، للواجهة مجددًا لكن هذه المرة ليست بسبب خلافه عن شقيقته، بل بسبب خلاف نشب مع زوجته.

شقيق ياسمين عبدالعزيز وخلافه مع زوجته

حرر وائل عبدالعزيز محضرًا ضد زوجته نرمين كامل، التي تعمل طبيبة أسنان، في قسم شرطة المعادي، متهمًا إياها بحبسه ومحاولة الانتقام منه وإلحاقها الأذى به.

وادعى شقيق ياسمين عبدالعزيز أن زوجته حررت محاضر كيدية ضده في قسم الشرطة للانتقام منه.

ومؤخرًا، شارك وائل منشور يلمح من خلاله لمشاكله مع زوجته عبر حسابه على "فيسبوك"، وكتب: "لا تعاشر نفسًا شبعت بعد جوع فإن الخير فيها دخيل، وعاشر نفسًا جاعت بعد شبع فإن الخير فيها أصيل".

وأضاف في منشور آخر: "لا تهتم بعد الآن".

والمثير للاستغراب أن وائل لم يحذف الصور التي تجمعه بزوجته عبر حسابه على إنستغرام إلى الآن.

وعلى صعيد آخر، التزمت نيرمين الصمت إزاء اتهامات وائل لها.

زواج وائل عبدالعزيز ونرمين

يذكر أن وائل ونرمين تزوجا بشكل مفاجئ، حيث نشر الفنان صورة لهما عبر حسابه على "إسنتغرام"، وكتب: "Just Married".

وتعتبر نرمين من أصدقاء وائل المقربين وجمعتهما علاقة صداقة قوية قبل الارتباط، واقتصر عقد قرانهما على بسيط بحضور أفراد من عائلتهما المقربين.

والجدير بالإشارة إليه أن وائل كان متزوجًا سابقًا من مي أبو ربيع، وكشفت الأخيرة أن زوجها لا يتحمل نفقات ابنهما منذ انفصالهما قبل 11 عامًا، وذلك تزامنًا مع خلافاته بشقيقته النجمة ياسمين عبد العزيز.