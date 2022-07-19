ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي يعودان بمسلسل جديد

غابت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز عن دراما رمضان 2022؛ بسبب مشاكلها الصحية وسفرها إلى سويسرا لتلقي العلاج المناسب، واكتفت بتصوير إعلانات، لكنها ستعود في الموسم القادم بمسلسل يجمعها بزوجها الممثل أحمد العوضي.

بعد نجاحهما بمسلسل "اللي مالوش كبير" الذي عرض في موسم دراما رمضان 2021، ستتكرر مشاركة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي من جديد في عمل من إخراج مصطفى فكري، وتأليف ناصر عبدالرحمن.

وكان أحمد العوضي لم يشارك في دراما رمضان الماضي بسبب انشغاله مع ياسمين، ووقوفه إلى جانبها في محنتها الصعبة.

شائعات انفصال أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

وكانت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز قد أثارت حالة من الجدل والفضول بعد إلغاء متابعة زوجها الممثل أحمد العوضي، بعد عودتها من سويسرا إلى مصر؛ إثر خضوعها لعملية جراحية دقيقة هناك.

وانتشرت شائعات تفيد انفصالهما بعدما ألغت ياسمين متابعة الأخير عبر موقع إنستغرام، بينما لم يلغِ العوضي متابعته لها واحتفظ بصورهما.

أحمد العوضي ينفي شائعات انفصاله عن ياسمين عبدالعزيز

وبعد ساعات من تداول الشائعات، خرج الفنان أحمد العوضي لنفي الأنباء، ونشر عبر حسابه في "إنستغرام" صورة تجمعه بزوجته، وكتب معلقا عليها : "مهما يحصل بينا هتفضلي انتي كل حاجه وكل حياتي بحبك".

كما نشر العوضي توضيحا آخر لجمهوره، كتب فيه: "انا صمتي كان عشان ده خلاف بيني وبين زوجتي الحبيبه زي اي زوجين طبيعيين .. وياسمين علي طبيعتها فعبرت عن غضبها زي اي اخت من اخواتي لما بتتصرف .. لإنها بتتصرف بتلقائيه علي طبيعتها بعيدا عن النجوميه، فمنعا للقيل والقال انا بقولها اني بحبك، واللي بيني وبينك اكبر بكتير من اي خلاف اوكلام فاضي".