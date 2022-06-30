آمال ماهر كانت في الجيم.. تصريحات شقيق ياسمين عبدالعزيز تثير جدلًا واسعًا

أقحم الفنان المصري وائل عبدالعزيز نفسه في أزمة الفنانة المصرية آمال ماهر ، بعد خروج الأخيرة لطمأنة متابعيها على صحتها كاشفةً سبب غيابها عن مواقع التواصل الاجتماعي.

وائل عبدالعزيز يدعي رؤيته لـ آمال ماهر في الجيم

وتوجَّه شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" ليؤكد رؤيته لآمال ماهر في الصالة الرياضية التي يرتادها منذ عام، حيث كانت تمارس التمارين الرياضية في منطقة المعادي بالقاهرة.

ولفت وائل أن آمال لم تنقطع عن التواجد في الصالة الرياضية إلَّا منذ أيام فقط،، مطالبًا الجميع بالتوقف عن إثارة الشائعات والبلبلة، وكتب: "أمال ماهر بتتمرن قدامي في الجيم بقالها سنه بس بقالها فتره صغيره مبتجيش . اهدوا شويه".





وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تصريحات وائل، بين مصدق ومكذب، فعلَّقت إحداهن: "يسطا هي في واحده بتتمرن عشان يبقي شكلها صحي و رياضي تطلعلنا معضمه كدا ولا هي ماشيه علي نظام الصيام المتقطع ولا ايه".

وكتب آخر ساخرًا: "هي عندها كورونا ولا ف الساحل ولا بتتمرن ف الچيم ولا مخطوفه ولا فالمستشفي".

في حين تساءل آخرون حول أسباب لجوئه للصمت، بعد الضجة التي حدثت في الأسابيع الماضية، فكتبت إحداهن: "وحضرتك كنت فين من الكلام ده بقالنا اسبوع عاملين هشتاجات وياريت لايف بقا حلو كده نطمن بجد".

أحدث ظهور لـ آمال ماهر بعد اختفائها

وتأتي تصريحات وائل بعد أحدث ظهور لآمال ماهر لتنفي شائعات اختفائها ولتكشف عن عودتها لنشاطها الفني قريبا

وقالت الفنانة في فيديو مسجل: "مساء الخير، أنا بخير الحمد لله، حبيت اطمنكم عليا، معلش الفترة اللي فاتت معرفتش أكون متواجدة معاكم، كان عندي كورونا، والحمد لله تعافيت، وأول ما تعافيت حبيت اطمنكم".

و تابعت: "أنا حقيقي ممتنة، لكم الحب والخوف اللي شفته ولمسته، الحمد لله، وده إن دل عن شيء، يدل عن أن ربنا راضي عني".

واستكملت: "لإني شايفة كم الحب الهائل والكبير، أنا بشكركم من كل قلبي، جمهوري العربي، وبحب أهني الشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو، وكل سنة وإنتم طيبن وأنا بخير، وأحب أقول لكل جمهوري انتظروني قريب".



