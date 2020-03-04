شقيق ياسمين عبد العزيز يفتح النار عليها بسبب أحمد العوضي.. ويهاجم الأخير!

فتح الفنان المصري وائل عبدالعزيز، النار على شقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، بسبب علاقتها غير المعلنة حتى الآن، بالفنان الشاب أحمد العوضي، الذي يصغرها بـ10 سنوات.

وكتب وائل عبدالعزيز عبر حسابه على موقع "فيس بوك": "بصي يا ياسمين يا عبد العزيز يا أختي، أنا معاكي وفي ضهرك من وإنتي صغيرة شيلت مشاكل كتير بسببك من وإنتي عيلة صغيرة بداية من مشاكلك مع الشاعر وبرادة وإنتي عارفة إن أنا إتاذيت فيها إزاي".

وأضاف: "قضية الشغالات مؤخرًا غير قضية الضرب اللي كانت بينك وبين بنت هشام سليم الممثلة اللي لبستيها التورته في وشها ووقفت جمبك بكل ما أملك من قوة أدافع عنك في كل موقف صعب مر عليكي".

وأردف: "ونسيت حياتي ونفسي عشانك وبقي كل همي أنا (ووالدتك) إنك تكبري وتبقي نجمه في مجالك، سيبنالك اختياراتك كلها لنفسك ووفقنالك علي معظم قراراتك وكنت الوحيد اللي ساندتك ووقفت جنبك في طلاقك".

وواصل: "لكن هنهرتل وتروحي تعرفي واحد أصغر منك بـ 10 سنين لا من سنك وتتصوري صور مالهاش أي لازمة على حساب سمعتك وسمعتنا لا ومحدش هيسمح، من إمتى واحنا بنعمل أعياد ميلاد وتنزل علي السوشيال ميديا، من امتي الناس بتجيب في سيرتنا!؟ ونقعد نتعاكس علي السوشيال ميديا".

واستطرد: "ومع ذلك حياتك وإنتي حرة فيها، أنا هتكلم على الشق اللي يخصني، إنتي مقاطعة كل العيلة عشان تعملي اللي على مزاجك إحنا دلوقتي وعايزين نفهم العلاقة دي إيه ورايحة على فين".

ثم هاجم أحمد العوضي قائلًا: "أما بالنسبه للأخ اللي ماشي وراكي في كل حتة وشايفك البيضة الدهب اللي هتفقسله كل يوم أحب أقولك يا راجل لما تيجي تدخل بيت تدخله من بابه يا راجل!! وتقعد مع رجالة البيت!! دي الأصول وده الاحترام".

وأكمل: "وطبعًا لإنك عارف إنك مرفوض رفضًا باتًا فا عمرك ما هتعمل ده ومعندكش غير طريق الشمال اللي انت سالكه من سنين مع بنات الناس!! أنا من رأيي كفاية عليك البطولة اللي أخدتها والعربية المرسيدس الهدية وتركز في شغلك وتسيبنا في حالنا لإن طول عمرنا في حالنا ومحدش سامع عننا حاجة وملوش لازمة جو الصور والمعاكسات ده وأنا مبخفش من تهديد حد".

وكانت ياسمين عبدالعزيز قد أثارت جدلًا واسعًا بين رواد التواصل الاجتماعي منذ يناير الماضي، عندما حضر أحمد العوضي عيد ميلادها وتسببت صورهما في حديث الجمهور عن احتمالية ارتباطهما بعد طلاق ياسمين من زوجها رجل الأعمال المصري محمد حلاوة.

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