شمس الأسطورة تتزوج من جديد.. وهوية العريس ستصدمك!

أحدثت الممثلة الكويتية شمس الأسطورة جدلًا كبيرُا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إعلان زواجها من جديد دون الكشف عن هوية العريس أو إظهار شكله.

شمس الأسطورة تتزوج بعد طلاقها

وتوجَّهت شمس الاسطورة عبر حسابها على موقع "سناب شات" لمشاركة متابعيه لمحات من حفل زفافها وإطلالتها العرائسية البيضاء؛ ما أثار صدمتهم لاسيما أنها لم تعلن عن نيتها في الزواج مسبقًا، بالإضافة إلى إعلانها الانفصال عن زوجها تركي القرني قبل شهرين.

وفي إحدى الصور التي شاركتها شمس عبر حسابها على "سناب شات" لمكياج عيونها الوردي، أرفقتها بإيموجي على شكل خاتم زفاف، ثم نشرت لمحات من تجهيزات العرس، وأرفقتها بتعليق: "عقبال كل اثنين يحبو بعض".

وأطلَّت شمس مرتديةً فستان زفاف باللون الأبيض بأكمام طويلة من قماش الشيفون وياقة طويلة مُطرَّزة بالكامل بأحجار الكريستال البرَّاق، فيما غطَّت شعرها بتوربان موصول بطرحة بيضاء مُطرَّزة، وزيَّنته بتاج ذو تصميم غريب.

وأكملت إطلالتها بمكياج مُلفت باللون الرمادي والوردي، بينما وضعت أحجار كريستال حول عينيها، في حين وجاءت مسكة العروس على شكل كرة يخرج منها أسلاك فضية، كبديل للزهور.

هوية زوج شمس الأسطورة

وبعد تزايد التساؤلات حول هوية العريس، نشرت إحدى الحسابات أن العريس ما هو إلَّا شقيقها، وحفل الزفاف مجرد إعلان لقاعة الزفاف، في حين رأى البعض أنها عاودت الرجوع لطليقها.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الحدث، وسخروا من زفافها ومحاولتها إيهام الكثيرين بأنها تزوجت من جديد، فعلَّقت إحداهن: "التعليق يضحك اكثر من المقطع تدلع وطيرت عقله 🤣🤣اشك انه اخوها ومسويه اعلان للقاعه وكل شي".

وأضافت أخرى: "تضحك.. أشفق عليها جد انها جالسه تطلع روحها للعالم بهذا الشكل و لكرنج".

وتابعت أخرى: "معرف ليش حسيت العريس عروس مانيكان بلاستيك مو حقيقي زي اللي ف محلات الازياء ولااا ؟؟".



شمس الأسطورة تعلن طلاقها

وكانت الأسطورة قد أعلنت أن هتاك خلافات ومشاكل عديدة بينها وبين زوجها، فقد أجاب على متابعة كتبت لها: "يعني من خلال ما بشوف سنابك يارب تبشريني واتطمنيني انك ارجعتي لزوجك واتصالحتوا وتحكو مع بعض".

وردّت عليها نجمة السوشال ميديا برد صادم وقالت لها: "لا والله للأسف ما اتصالحنا وما ادري ايش صاير اعوذ بالله لاني طلبت الطلاق".

وكانت "شمس الأسطورة" قد اشتهرت على وسائل التواصل الاجتماعي وهي سعودية لديها ثلاثة أبناء منهما طفلان يعانيان من مشاكل صحية حيث انهما من ذوي الاحتياجات الخاصة

يُشار إلى أن شمس كانت قد أثارت الجدل في فيديو خلال معرض العطور الذي اقيم مؤخرًا في موسم الرياض بعد ان وجدت احمر شفاه على ملابس زوجها لتوجه له سؤال حول من السيدة التي قبلته.



