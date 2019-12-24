شمس البارودي توجه رسالة حاسمة للفنانات اللواتي خلعن الحجاب!

في تصريح جديد للفنانة المعتزلة شمس البارودي، وبعد أن أثيرت ضجة بسبب الشائعة التي قالت أنها تنوي خلع الحجاب والعودة للفن، وجهت البارودي رسالة لكل من تداول الأخبار الكاذبة عنها مؤخرًا، وأضافت فيها كلمات وجهتها أيضًا للفنانات اللواتي خلعن الحجاب في الآونة الأخيرة.

ووفق التصريحات الصحفية، أكدت شمس البارودي أن كل ما تردد حول خلعها الحجاب وعودتها للفن مجرد إشاعات لا صحة لها وعلقت قائلة: "أسال الله أن يثبتني على حجابي إلى أن ألقاه".

وأضافت موجهة رسالتها للفنانات اللواتي تخلين عن الحجاب مؤخرًا مثل حلا شيحة وسهير رمزي وشهيرة وغيرهن، وقالت لهن: "اسألوا الله الهداية والثبات".

وتابعت: "لم أفكر في خلع حجابي منذ ارتديته قبل 37 عامًا، وقد عرضت علي إحدى الفضائيات تقديم برنامج ديني ورفضت..مع أنهم عرضوا علي مبلغًا لا أملك حتى ربعه".

والجدير ذكره أن الفنان المصري حسن يوسف زوج الفنانة شمس البارودي علّق أيضًا على الشائعات المنتشرة حول عودة زوجته للفن وخلع الحجاب، وقال" دي إشاعة سنوية، بتطلع في رمضان، السنة دي طلعوها بدري شوية، شمس معتزلة بقالها 37 سنة، ولا تفكر أبدًا انها تقف أمام الكاميرا مرة ثانية".

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: