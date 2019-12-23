عروس بيروت يقترب من النهاية.. هل يكتشف فارس سرًا خطيرًا عن حقيقة والده؟!

ينتظر الجمهور عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "عروس بيروت" يوم الخميس المقبل بعدما كشفت بعض المصادر أن العمل يتكون من 85 حلقة.

وفي وسط النجاح الكبير الذي يحققه المسلسل المأخوذ عن الدراما التركية الشهيرة "عروس اسطنبول"، انتشرت بعض التفاصيل حول الأحداث التي يترقبها العمل، من بعض الجمهور الذي أكد انه شاهد بعض الحلقات وهو الأمر الذي يثير الشكوك لأن المسلسل يُعرض حصريًا وللمرة الأولى حاليًا.

وقال هؤلاء أن الست ليلى "تقلا شمعون" سينتهي دورها بسبب موتها، وقبل وفاتها ستترك رسالة لـ ثريا، مع إصرارها على منحها إياها في عيد ميلادها الـ 40.

فيما أضاف بعض الأشخاص أن الأحداث القادمة ستكشف وبشكل صادم أن فارس "ظافر العابدين" هو ليس شقيق أبناء الضاهر كما كانوا يعتقدون وانه ابن المحامي عادل عبود والذي كان حب حياة ليلى في مرحلة الشباب، وبالتالي فإن فارس هو الأخر غير الشقيق لأبناء الضاهر خليل "جو طراد"، هادي "فارس ياغي"، جاد "جاد أبو علي".

وهو بذلك ليس ابن فوزي الضاهر على عكس آدم العساف والذي ظهر مؤخرًا في حياة العائلة وكشف عن أنه ابن فوزي الضاهر من حبيبته الأولى أميرة "ضحى الدبس".

ومع بقاء 3 حلقات على الحلقة الأخيرة اظهر الجمهور حماسته لمعرفة فيما إذا كانت هذه الأحداث المسربة حقيقية أو من محض خيال الجمهور.

للمزيد من قسم أجدد خبرية: