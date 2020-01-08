شمس الكويتية: الحرب قايمة وضرب نعل وأنا نازلة فيكم حب!

أثارت الفنانة شمس الكويتية ضجّة واسعة بتعليقها على الأحداث التي تشهدها العراق حاليًا في ظل الضربة الصاروخية التي وجهتها إيران واستهدفت فيها قاعدتين عسكريتين لأمريكا في العراق.

وقالت شمس الكويتية إن الحرب قائمة ولكنها تتواصل مع متابعيها وتتبادل معهم كلمات الحب مطالبًة بعدم تسوية أحد "بلوك" لها بسبب استقبالها لما يحدث باللامبالاة.

ونشرت شمس الكويتية صورة لها من إحدى جلسات التصوير عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، وعلقّت قائلًة: "والله كله من ورى قلبي أدري الحرب قايمة وضرب نعل وأنا نازلة فيكم حب فجر الله".

واستطردت قائلًة: "لا أحد يسويلي بلوك لا آجي لعنده واطين عيشته ببوسة على خده أنا مؤدبة ماراح اسب شفتوا قلت بوسة مو".

وكانت الفنانة شمس الكويتية قد أحيت حفلين برأس السنة الجديدة في العراق أحدهما في بغداد والآخر في أربيل وذلك للمرة الأولى منذ حرب الخليج واصفًة هذا القرار بالجريء لأنه يأتي في الوقت الذي كانت فيه تعقيدات إحياء حفل لأكثر من مطرب عراقي بالكويت بسبب ردود الفعل الرافضة، كان أبرزهم كاظم الساهر رغم شعبيته بالوطن العربي.

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