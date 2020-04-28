شمس الكويتية تفتح النار على برنامج رامز مجنون رسمي..شاهدوا ماذا قالت!

دقت الفنانة الكويتية شمس طبول الحرب، وأعربت عن استيائها من برنامج "رامز مجنون رسمي" بعد مشاهدتها للحلقة الأولى فقط، وذلك من خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر.

ومع أن الجميع بات يعلم أن النجوم الذين يحلون ضيوفًا على برنامج رامز جلال للمقالب يتلقون أموالًا مقابل ظهورهم في الحلقات، إلّا أن شمس الكويتية عادت وأكدت هذه النقطة مرة أخرى وهاجمت البرنامج بطريقة ساخرة وقالت: "أعطيني فلوس وركبني ترند وأنا مستعدة اتكهرب واتشقلب وأقول مقلب".

وعلى الرغم أنها لم تذكر البرنامج بشكل مباشر، إلّا أنها علقت بهذه التغريدة في الوقت الذي عرضت فيه حلقة ياسمين صبري وأصبحت ترند على محركات غوغل، ليصبح الجميع في حالة من التأكيد على أنها قصدت "رامز مجنون رسمي" دون شك.

وفي تغريدة أخرى، علقت شمس الكويتية على الأشخاص الذين يتابعون مثل هذه البرامج وأيضًا بشكل غير مباشر، حيث قالت: "البشر الي يضحك ويستمتع في الاذى والسادية..انظر لواقعه الحالي تقرأ مستقبله".

البشر الي يضحك ويتسمتع في الاذى والسادية انظر لواقعه الحالي تقرأ مستقبله. #العبودية_الوان — SHAMS 🌕 (@shamsofficial) April 24, 2020

الجدير بالذكر أن برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يعرض في رمضان على قنوات إم بي سي، أثار الكثير من الجدل بسبب الطريقة التي يتم فيها تعذيب وترهيب الفنانين على أنه مقلب، والبعض اعتبر أن رؤية شخص بغض النظر عن هويته وهو يتم تعذيبه أمرًا ليس لطيفًا خاصة في شهر رمضان.

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