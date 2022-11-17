شمس الكويتية تكشف تعاونها مع خالد يوسف.. وتثير فضول متابعيها بأحدث منشوراتها

تستعد الفنانة شمس الكويتية خوض غمار التمثيل مجددًا، وهذه المرة في الدراما المصرية مع المخرج المصري خالد يوسف.

شمس الكويتية تتعاون مع خالد يوسف

كشفت شمس الكويتية أنها ستشارك في أضخم مشروع درامي عربي من إخراج الاستاذ خالد يوسف، وشاركت متابعيها صورتين لها من داخل مقصورة الطائرة مُرتديةً فستانًا صيفيًا ضيقًا بشيالات سباغيتي رفيعة تميَّز بطبعة الأشجار الاستوائية، وعلَّقت: "مسافرة سفرة عمل مهمة جداً جداً..اضخم مشروع درامي عربي.. مع المخرج الكبير الاستاذ خالد يوسف..ادعوولنااا".

وبعدها بيوم، شاركت متابعيه مجموعة صور تظهر في إحداها ممسكةً سيناريو العمل الذي يحمل اسم مؤقت "سر سلطان مصر"، المتسوحى عن رواية للأديب يوسف إدريس تحمل اسم "سره الباتع".

وأرفقت شمس المنشور بتعليق تسأل فيه متابعيها عن اللهجة التي ستعتمدها في العمل، وقالت: "اول تجربة تمثيل درامية لي مع المخرج الكبير خالد يوسف، ايش تتوقعون الشخصيه وبأي لهجه ؟".

المتابعون يتكهنون لهجة شمس الكويتية في مسلسل "سر سلطان مصر".

وتنوعت إجابات المتابعين، فعلَّقت إحداهن: "شخصيه عصبيه ولهجه مصريه"، وكتبت أخرى: "لغة عربية فصحى".

وأضافت أخرى: "بيلبقلك التمثيل ياعمري بتجنني انتي اكتر فنانة خليجيه بتقنعني ومثقفة وبحبا ياريت تحكي باللهجة السوريه بتلبقلك هيك بحبك اما توقعاتي انك رح تحكي خليجي على مصري بما انو خالد يوسف المخرج ..وياريت نشوفك بعمل مع رشا شربتجي سوري لانو بيلبقلك عنجد تحياتي الك".