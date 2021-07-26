شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف حقيقة دخولها في غيبوبة مجدداً!

ما تزال أخبار الحالة الصحية للمثلة المصرية ياسمين صبري هي الحديث الأبرز للجمهور من بعد ان تعرضت الممثلة لخطأ طبي.

منذ ساعات تم تداول أخبار مفادها أن ياسمين والتي كانت قد استيقظت من الغيبوبة منذ أيام عادت وتعرضت لانتكاس طبي سبب دخولها في حالة غيبوبة جديدة. الهلع الذي أصاب محبين النجمة وتداول الأخبار على نطاق واسع دفع شقيقها وائل عبد العزيز لمشاركة صُورة لـ ياسمين وارفقها بتعليق "ربنا يتمم شفاكي على خير".

كما أنه نفى الأخبار المتداولة عن تدهور حالتها الصحية وأكد أنها ما زالت بحاجة للعناية ومن المتوقع أن تغادر المستشفى خلال 10 أيام تقريباً في حال كان وضعها مستقر.

مرض ياسمين عبد العزيز !

وكانت ياسمين عبد العزيز في البداية قد دخلت المستشفى بغاية معالجة تكيس المبايض ومن بعدها تم أخذ جزء من المعدة بسبب المضاعفات الصحية والتي سببت لها الدخول في غيبوبة ووضعها في العناية المركزة نتيجة ما يسمى "صدمة تسممية"!

وطلب العوضي وقتها من الجمهور الدعاء لزوجته ياسمين عبد العزيز بمنشور جاء فيه "يمكن ببان قدامكم دايما قوي .. لكن الحقيقه انا دلوقتي اضعف انسان علي وجه الارض عشان انا روحي مش معايا ... انا ضعيف جدا من غيرك انتي لازم تبقي كويسه ولازم تقومي بالسلامه"...

وتابع "انا لاول مره اكتب من غير ما اكون مفكر انا بكتب ايه وهكتب ايه ... بس انتي هتقومي ان شاء الله باذن الله عشان انتي وعداني وعد وهتتفذيه ... انا عاوزك تبقي كويسه وتقومي عشان اقولك اني لو كنت ببينلك اني بحبك مره فالحقيقي واللي جوايا اني بحبك الف مره ... وانا دلوقتي مش قوي زي ما انتي بتشوفيني انا دلوقتي ضعيف ضعيف جدا .. لحد ما تقوميلي تاني عشان زي ما انتي بتاخدي قوتك مني انا كمان باخد قوتي منك"....

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