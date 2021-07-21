فضيحة شهاب جوهر بعد تحرشه بـ مودل أش.. والأخيرة تثبت ذلك بالفيديو!

يبدو أن أخبار الممثل شهاب جوهر من بعد زواجه من الممثلة الكويتية إلهام الفضالة لن تتوقف عن تصدر حديث الجمهور والسوشال ميديا.

هذه المرة تصدر الحديث كان عن طريق فضيحة للممثل شهاب من بعد أن أطلت المودل السعودية أش على الجمهور وتحدثت في البداية عن ثنائي شغل الجمهور طوال الفترة الماضية، وتابعت أنه بالصدفة وأثناء تفقدها للمسجات وجدت رسالة منه.

أش شاركت فيديو مع المتابعين خطوة بخطوة منذ لحظة فتح مسجات حسابها عبر تطبيق انستقرام وصولاً لـ حساب شهاب جوهر الرسمي والذي كان قد أرسل من خلاله رسالة إلى المودل السعودية كان محتواها "منورة".

أش تابعت أنها لا تعلم ما إذا كان المسج قبل أو بعد علاقته بـ إلهام الفضالة إلأ أنه من الأكيد كان يبحث عن زوجة صغيرة في العمر، وختمت بـ "مبروك الزواج".

زواج إلهام الفضالة !

الخبر الصادم كانت الإعلامية مي العيدان أول من شاركته بمنشور عبر صفحتها الشخصية في انستقرام ومن بعدها ردت على تساؤلات الجمهور وشكهم بأن الموضوع مجرد إشاعة بالتأكيد أنها أرسلت لها عبر الواتس اب تهنئة بمناسبة الزواج لتشكرها إلهام الفضالة بدورها. وتابعت العيدان أن إلهام تطلقت من زوجها بعد أن وقعت بحب شهاب، وكذلك الأمر مع الأخير الذي طلق أم أولاده حتى يتزوج من الفضالة

زوجة شهاب جوهر بأول ظهور!

ظهرت زوجة شهاب جوهر في فيديو من داخل سيارتها وهي تشكر كل من اطمئن عليها بعد أن وصل عدد المشاهدات عبر حسابها في سناب شات إلى أكثر من نصف مليون خلال نصف ساعة تقريباً. وأثار الفيديو المتداول تعاطف الجمهور خاصةً أن طليقة شهاب كانت قد شاركت تصريح أول أمس جاء فيه: "يا رب صبرني.. اللهم اجبر كسر قلبي..دعواتكم لي..لك الحمد ولك الشكر يا الله"!



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