نسليهان أتاغول تنفصل عن زوجها قادير دوغلو… والسبب فيديو حميمي!!

أخبار تم تداولها منذ ساعات حول إنفصال الممثلة التركية نسليهان أتاغول عن زوجها قادير دوغلو من بعد زواج إستمر لمدة 5 سنوات تقريباً.

الخبر المنتشر بشكل كبير كان قد بدأ بعد أن تم تداول فيديو حميمي لـ قادير برفقة الممثلة الصاعدة التي تصغره بـ 17 عاماً وهما يحتضنان بعضهما بطريقة رومانسية أثناء عرض حلقة جديدة من مسلسلهما "وصفة الحب".

مع تداول الفيديو اشتعلت الغيرة في قلب نسليهان أتاغول والتي لم تخفي انزعاجها مما دفع قادير إلى التفكير وأخذ القرار بترك كاست العمل خلال الحلقات القليلة القادمة وبطلب من زوجته، كما تم تداول أن الأمر وصل للانفصال بين الثنائي مما دفع قادير لترك طاقم العمل حتى يحافظ على زواجه.

في نفس السياق ومع صمت الطرفين إلى حد الآن قيل أن هذه مُجرد حركة تسويقية لإنقاذ العمل من الحضيض من نسب المشاهدة والتي ما تزال منخفضة منذ اليوم الأول. وكان وصفة الحب قد لاقى انتقادات لاذعة منذ لحظة إعلان العمل بعد أن ظهر البطل وهو يتناول البيض من على جسد الممثلة، كما أن الأمر لم يتوقف هنا إذ أن تغريدة قادير زادت الهجوم عليه والتي جاء فيها تحديداً "هل تعلمنا كيف يتم أكل البيض بالطماطم يا شباب..شش"!!...

قصة مسلسل وصفة الحب من بطولة قادير دوغلو

وتدور أحداث المسلسل تدور في إطار الكوميديا- الرومانسية حول طاهٍ يجد الحب مع صاحبة مطعم فرنسي، إذ يرى الشيف فرات أن حياته تتغير بشكل جذري بمجرد اتباعه لنصيحة شخصية تلفزيونية ليجد نفسه داخل مطعم فرنسي تملكه فتاة تدعى ناز.



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