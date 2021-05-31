شهد الشمري تطل بعلامات حمل الأشهر الأخيرة بعد 3 أشهر من الزواج..والجمهور "كانت حامل بالعرس"!

أعلنت الشاعرة العراقية شهد الشمري خبر حملها بطفلها الأول بعد 3 أشهر من حفل الزفاف لذي تصدر حديث الجمهور وقتها.

شهد أقامت هي وزوجها حفلة لمعرفة جنس الجنين، وكانت علامات الحمل بالأشهر الأخيرة واضحة على جسدها. الطفل المنتظر تبين أنه فتاة، ورقصت الحامل بطريقة غريبة أثارت سخرية الجمهور الذي علق بـ "خضت الطفل خض".

الملفت بخبر الحمل أنه جاء بعد 3 أشهر تقريباً من حفل الزفاف كما أوردنا سابقاً، إلا أن الحقيقة كانت أنهما تزوجا أثناء فترة فيروس كورونا ولم يُقيما أي حفل وقتها وانتظروا الوقت المناسب والذي كان بعد الزواج بعدة أشهر مما يعني أنها كانت حامل خلال الحفل.

بالحديث عن الزفاف فقد اختارت شهد فستان أبيض أبرز منحنيات جسدها وأضافت له "شاحط" طويل من نفس اللون واكسسوار مميز من نفس اللون. وشاركت الشاعرة العراقية مجموعة صُور لها برفقة زوجها من داخل صالة الحفل ونالت الصُور انتشار كبير ولكن ليس بقدر فيديوهات الحفل التي تصدرت الحديث.

وأشعل الفنانيين العراقيين الذين أحيوا الحفل الأجواء، وما كان من الثنائي إلا وأن رقص على أنغام الأغاني العراقية بحماس كبير وبطريقة عفوية أثارت إعجاب الجمهور. وتم تداول فيديوهات من حفل سبق حفل الزفاف، وتألقت شهد بعد فساتين إلى جانب فهد، وبدت العروس غايةً في الحماس أثناء تأدية وصلة الرقص التي سخر الجمهور منها بتعليقات متنوعة كان منها "العروس متحمسة زيادة ع اللزوم".

يذكر أن شهد الشمري كانت قد فاجأت متابعيها بنشر صور خطوبتها من دون أي تلميحات مسبقة، أما العريس فقد شككك الجمهور في هوية عريسها الذي يحمل اسم فهد زيد القطري ويقيم في العاصمة العراقية بغداد وصدرت إشاعات أنه يحمل الجنسية القطرية لتنفي العروس الخبر جملةً وتفصيلاً وتأكد أنه عراقي من العاصمة بغداد.

من هي شهد الشمري ؟

شهد الشمري هي شاعرة عراقية حققت شهرة كبيرة بظهورها لأول مرة في قناة "الفيحاء"، حيث قدمت برنامج ”شهد وشعر“ وبعده برنامج ”صبحكم الله بالخير“.

وفي عام 2016 عملت في قناة "دجلة" الفضائية وقدمت برنامج ”هيل وليل“ وبعدها انتقلت إلى قناة "هنا بغداد" لتقديم البرنامج الشعري ”بيت الشهد“، وفي عام 2018 قدمت البرنامج الشعري ”شاعر العراقية“ الذي عرض على قناة "العراقية".

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