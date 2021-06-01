شهد الشمري وانتقادات لاذعة بسبب ملابس مُثيرة أبرزت مؤخرتها وحملها بطريقة مُستفزة!

ما تزال الشاعرة العراقية شهد الشمري حديث الجمهور من بعد أن أقامت حفل منذ يومين تعلن فيه عن جنس مولودها المُنتظر.

شهد تم تداول فيديو راقص لها من الحفل وأثار الفيديو حفيظة البعض بسبب ملابسها الضيقة التي أبرزت جسدها خاصةً منطقة المؤخرة والبطن بطريقة مُستفزة، وكانت تعليقات الجمهور على الفيديو كالتالي:

"حامل من ورا ومن قدام"...وتابع أخر "اعوذ بالله من صجها منظر مو لايق ولا حلو استغفر الله"...وجاء في تعليق آخر "الفستان اكبر غلط ماينفع للحامل لانه مشوهه منظر الجسم المفروض الي يكون كسرات من البطن ونافش يغطي التضاريس"

شهد والتي أعلنت حملها بعد 3 أشهر من حفل الزفاف كانت قد تعرضت لهجوم بتعليقات كان أبرزها "هي كانت حامل بالعرس"..إلا أن الحقيقة كان فعلاً أنها خلال حفل الزفاف كانت حامل وأن عقد القران بينها وبين زوجها تم قبل أشهر من الحفل الذي أقيم متأخراً بسبب جائحة كورونا.

حفل زفاف شهد الشمري !

بالحديث عن الزفاف فقد اختارت شهد فستان أبيض أبرز منحنيات جسدها وأضافت له "شاحط" طويل من نفس اللون واكسسوار مميز من نفس اللون. وشاركت الشاعرة العراقية مجموعة صُور لها برفقة زوجها من داخل صالة الحفل ونالت الصُور انتشار كبير ولكن ليس بقدر فيديوهات الحفل التي تصدرت الحديث.

وأشعل الفنانيين العراقيين الذين أحيوا الحفل الأجواء، وما كان من الثنائي إلا وأن رقص على أنغام الأغاني العراقية بحماس كبير وبطريقة عفوية أثارت إعجاب الجمهور. وتم تداول فيديوهات من حفل سبق حفل الزفاف، وتألقت شهد بعد فساتين إلى جانب فهد، وبدت العروس غايةً في الحماس أثناء تأدية وصلة الرقص التي سخر الجمهور منها بتعليقات متنوعة كان منها "العروس متحمسة زيادة ع اللزوم".

يذكر أن شهد الشمري كانت قد فاجأت متابعيها بنشر صور خطوبتها من دون أي تلميحات مسبقة، أما العريس فقد شككك الجمهور في هوية عريسها الذي يحمل اسم فهد زيد القطري ويقيم في العاصمة العراقية بغداد وصدرت إشاعات أنه يحمل الجنسية القطرية لتنفي العروس الخبر جملةً وتفصيلاً وتأكد أنه عراقي من العاصمة بغداد.

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