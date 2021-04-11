شهد برمدا "جاءني الرسول محمد في المنام وطلب مني الغناء"!

حلت الفنانة السورية شهد برمدا ضيفة على البرنامج الحواري "شو القصة" من تقديم الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات.

بداية الحوار كان حول العائلة المثقفة وذات الطابع المحتشم التي انحدرت منها شهد والتي كانت السبب في جعل خطواتها في الفن بطيئة.

وأكدت شهد أنها عاشت صراع كبير وصل للقطيعة بين جدتها وعائلتها بعد أن علموا بتوجهها للفن، وعلى الرغم من أنها امتدت لسنوات إلى أن الأمر تم حله بعد ما شاهدوا نوع الفن الذي تقدمه برمدا.

صراع ديني عاشته الفنانة خلال مراحل حياتها جعلتها تعيش في ضوابط تشك في صحتها ما بين وجوب ارتداء الملابس الغامقة والابتعاد عن القطع الملونة التي تلفت النظر إضافةً إلى عدم لبس الحذاء ذو الكعب لأن صوته مُلفت إضافةً إلى العطر وحتى الصوت أثناء التحدث عبر الهاتف.

وتابعت شهد حديثها عن الدين الإسلامي وأنها قد تمر أيام لا تُصلي فيها وأيام تُصلي فيها أكثر من 5 مرات باليوم وأضافت أن التواصل مع الله لا يحتاج إلى وسيط ولا يحتاج شروط مُعينه فالرب موجود في كل ثانية و يحيطنا برحمته.

"لقد جاءني الرسول في المنام"!

وكشفت برمدا أنه في إحدى المرات كانت قد رأت الرسول محمد في المنام، لم ترا شكله تماماً ولكن كان عبارةً عن ضوء مع صوت طلب منها أن تستخدم صوتها في الطريق الصح لأن هذه هدية من الله.

ما هي ديانة شهد برمدا؟

كشفت شهد أنها تصوم في رمضان وخارج رمضان وحول ديانتها كشفت أنها تؤمن بالله فقط وتنتمي للحب ودين الحب والإنسانية بغض النظر عن المصطلحات.

نبذة عن شهد برمدا

فنانة سورية من مواليد 1989 ولدت في حلب واشتهرت بعد وصولها إلى نهائيات برنامج سوبر ستار الموسم الثالث وحصولها على المركز الثاني بنسبة 47% من مجموع الأصوات ضد المتسابق السعودي إبراهيم الحكمي الذي فاز وقتها. الفنان العراقي كاظم الساهر كان من أشد المعجبين بصوتها واشاد بها وبصوتها أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة.

قدمت شهد القليل من الأعمال الفنية من أبرزها فيديو كليب "بعد إلي صار" الذي حقق نجاحاً كبيرا وقت طرحه منذ 2009، ومن بعدها إختفت أول بالأحرى قدمت أعمال متفرقة كان آخرها مدلي للراحل عبد الحليم حافظ.

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