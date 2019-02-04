شهيرة وسهير رمزي تظهران بدون الحجاب في أحد المناسبات العامة!

صدمت الفنانة المصرية شهيرة جمهورها في ظهورها بدون حجاب نهائيًا في أحد المناسبات العامة، وكانت شهيرة وصديقتها الفنانة سهير رمزي قد أعلنتا خلعهما للحجاب بعد سنوات طويلة تجاوزت الـ 20 عامًا من ارتدائه.

وظهرتا كل من شهيرة وسهير رمزي في عدد من المناسبات الخاصة بدون حجاب، واختارت شهيرة الحفل الخيري الذي أٌقيم مؤخرًا بمناسبة عيد الحب للظهور بشكل رسمي بدون حجاب بعد سنوات من خلعه واعتزال الفن.

وأطلت الفنانة المصرية بهذه المناسبة بشعرها الأشقر ومكياج وردي دون وحرصت على التقاط الصور إلى جانب عدد من المشاهير من بينهم مصمم الأزياء هاني البحيري.

يُشار إلى ان شهيرة وسهير رمزي كانتا قد أثارتا جدلًا واسعًا بسبب طريقة ارتدائهما الحجاب وذلك بوضع قبعة صغيرة او غطاء يكشف عن جزء منه حتى قررتا خلعه بشكل كامل.

والجدير بالذكر أن الفنانة المعتزلة شهيرة هي زوجة الفنان محمود ياسين وابنتها هي الفنانة رانيا ياسين، وابنها الكاتب عمرو ياسين.

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