شيرين تصف علاقتها بحسام بـ"توم وجيري".. وهذا ما تكرهه بإليسا

حلَّت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب ضيفةً في برنامج "كاربول كاراوكي بالعربي" مع الإعلامي السعودي هشام الهويش، وتطرقت للحديث عن عدة مواضيع من بينها علاقتها بزوجها حسام حبيب، ورأيها بزميلاتها في الوسط الفني.

في اللقاء الذي جرى أثناء قيادة هشام السيارة في شوارع مدينة دبي، سأل الأخير حول ما إذا تعتبر شيرين نفسها "صوت مصر"، لتجيبه بثقة بـ"نعم ونص".

وحول من ينسى أكثر هي أم حسام، أوضحت شيرين أنها أكثر نسيانًا منه، ولفتت إلى أنهما لا يحتفلان بعيد ميلاد بعضهما البعض، فجميع أياهما عيد، ووصفت علاقتها بـ"توم وجيري"، مُشيرةً إلى أنها الفار "جيري".

وأوضحت شيرين أنها في حال لو لم تكن مشهورة، كانت لتعمل مصممة داخلية وتفتتح مطعم وتغني فيه كل أسبوع ستسميه "كل وشكر"، أو تفتتح صالون تجميل ستطلق عليه اسم "جمالك".

ووجهت شيرين رسالة لجمهورها مطالبة إياهم بالاستمتاع بأعمالها، مع ترك حياتها الشخصية لها، وحمَّستهم لأعمال جديدة قادمة.

نوال الزغبي توجه رسالة لشيرين

وعرض هشام تسجيل صوتي للفنانة اللبنانية نوال الزغبي توجه رسالة لشيرين، مُشيرةً إلى أنها "نقطة ضعفها"، قائلة: "شيرين إنت نقطة ضعف لإلي ولكتير عالم بحبو صوتك وشخصيتك وتواضعك وهضامتك وقلبك، أنا بحبك كتير وبدي إياكي دايمًا قوية وإنت نجمة ما إلها مثيل مهما تغيبي وترجعي العالم ناطريتك وبحبوكي وأنا بموت فيكيك وإنت صديقتي الغالية كتير كتير كتير".

وأعربت شيرين عن سعادتها برسالة نوال، مشيدةً بجمال شخصيتها، لافتةً إلى أن أعز صديقاتها في الوسط الفني هن سميرة سعيد ونوال.

شيرين ما تحبه وتكرهه بالفنانات

وعرض هشام عدة صور لفنانات وطلب من شيرين الكشف عن الصفة التي تحبها وتكرهها بهن، وكشفت أن ما تحبه بإليسا وضوحها وصراحتها، مُضيفة: "ما بحبش فيها أنها لم بتغني بحس إنها ماسكة على الناس شكات".

أما نوال الزغبي فتعشق بها أناقتها وثقتها بنفسها، كما تحب كل شيء في هيفاء جمالها وكرمها واجتهادها، وما تكرهه بها عصبيتها وتسرعها وسماعها لغيرها، أما نجوى رزانتها وقلبها الكبير وعدم شعورها بالغيرة من غيرها. أما نانسي تحب فيها اهتمامها بنفسها وعدم كلامها عن غيرها بالسيء، أما ما لا تحبه بها عدم سؤالها عنها.

وتنبأت شيرين أن تكون الفنانة كارمن سليمان فنانة عالمة، لكن نصحتها بالخروج من عباءة "أنغام".