شيرين تكشف سبب حلاقة شعرها وتقول لعمرو أديب: “لسه بحبه"!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين بخبر انفصال الفنانة شيرين عبد الوهاب عن الفنان حسام حبيب، خاصة أنها ظهرت بعد انتشار الخبر وهي حليقة الرأس، وهو ما ترك الجمهور في حالة صدمة.

وكشفت شيرين أنها قصت شعرها بنفسها قبل طلاقها بيوم بإرادتها الكاملة، مؤكدة أنها ورثت هذه الحركة من والدها وهي ليست المرة الأولى التي تقوم بهذا الشيء، وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع عمرو أديب في برنامج "الحكاية" أنها بعد ذلك طلبت المساعدة من شخص متخصص لمساعدتها في تسوية كافة الجوانب وقص باقي الشعر.

وتابعت شيرين أنها قامت أيضًا بقص شعرها بشكل كامل لكي تعاقب نفسها، وأكدت أنها ليست مريضة نفسيه وأنها تعاني من الوسواس القهري وتتعالج منه، موضحة أنها تتعامل مع المشاكل بطريقة غريبة حيث أنها تجعل المشكلة الصغيرة مثل الهرم والمشاكل الكبيرة تتعامل معها بشكل عادي.

وفي نهاية مكالمتها الهاتفية في برنامج الحكاية فاجأت الجميع وقالت لعمرو أديب: “أنا لسه بحب حسام حبيب..أنا لسه بحبه"، ليرد عليها الإعلامي عمرو أديب متفاجئًا "انا حسيت كده لأنك خرجتي عن صمتك ودافعتي عنه".

من جهة أخرى، حلل الدكتور إبراهيم مجدي الاستشاري في مجال الطب النفسي الدوافع التي جعلت شيرين تقدم على حلق شعرها بالكامل، وقال أن هناك عدة تفسيرات لقيام أي شخص بتغيير مفاجئ في شكله، مؤكدًا أن ذلك انتقام للذات وتابع: “قد تكون هناك رغبة منها في لفت الأنظار أو التعبير عن الغضب، جميعها انعكاسات للصدمة التي تلقّتها بعد الطلاق، هناك بالفعل صدمة وهذا رد فعل غير متّزن تجاهها".

وأضاف: "قد تسعى شيرين لإثبات أنها سيدة جميلة حتى لو فقدت شعرها، ولكنها أقدمت على الخطوة بتلقائية شديدة ينقصها الذكاء الاجتماعي".

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