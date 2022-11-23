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شيرين عبدالوهاب تحتفل بفوز المنتخب السعودي.."شرفتونا وفرحتونا"

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

منشور 23 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 06:21
شيرين عبدالوهاب
شيرين عبدالوهاب

أعربت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب عن سعادتها وفخرها بفوز لمنتخب السعودي ذد غريمه المنتخب الأرجنتيني بفارق نقطة.

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شيرين عبدالوهاب تحتفل بفوز المنتخب السعودي

وتوجهت شيرين عبدالوهاب عبر خاضية "إنستغرام توري" وشاركت صورة لاحتفالات المنتخب الأخضر بفوزه التاريخي، وكتبت: "مبروك للمنتخب السعودي والشعب السعودي الفوز التاريخي.. شرفتونا وفرحتونا".

شيرين عبدالوهاب

 

شيرين عبد الوهاب توجه رسالة لغادة إبراهيم

وقبل الاحتفال بفوز المنتخب السعودي، وجهت شيرين رسالة للفنانة غادة إبراهيم بعد دعمها إياها في ظل أزمتها الأخيرة.

وكتبت شيرين عبر خاصية الستوري:"أنا اللي بحبك وشكرا على كل كلامك الحلو اللي زي العسل وأنا بموت فيكي وشكرا يا حبيبتي على ذوقك، غادة إبراهيم".

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ويأتي رد شيرين بعدما أعربت غادة إبراهيم عن حبها لها في إحدى اللقاءات، حيث قالت:"حبيبتي يا شيرين بدعمك من كل قلبي وبدعيلك، أنا وملايين في مصر ومن خارج مصر، احنا بنحبك جدا وبندعمك من كل قلبنا، وأنا عارفه قد إيه أنتي صلبة وقوية وقد إية أنتي عنيده، هتتخطي كل الصعاب، وكل المحن اللي مريتي بيها، وهترجعي أقوى".

 

كلمات دالة:شيرين عبدالوهاب

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