ياسمين رئيس تعلق "قرفت منك".. هل شيرين عبدالوهاب المعنية؟

شاركت الفنانة المصرية ياسمين رئيس عدة تغريدات تتضمن رسائل غامضة موجهة لشخص ما، إلَّا إن أحدى هذه المنشورات اعتقد البعض أنها موجَّهة لمواطنتها الفنانة شيرين عبدالوهاب.

ياسمين رئيس تهاجم شيرين عبدالوهاب

نشرت ياسمين رئيس عبر حسابها على "تويتر" تغريدة كتبت فيها: " بطلت أحترمك وكمان قرفانه منك"، واعتبر البعض أنها تهاجم من خلالها شيرين لاسيما بعد عودتها إلى طليقها الفنان حسام حبيب، ومهاجمتها شقيقها محمد عبدالوهاب الذي حاول علاجها من إدمانها بإدخالها مشفى للأمراض النفسية.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعليق رئيس، فكتبت إحداهن: "وانا والله نفس الاحساس والكلام بقوله سبحان الله ربنا ينور للانسان طريقة وهو مصمم يكون معمى البصر والقلب الكدابين فالزمان ده ما بقوش بيبتكروا اعترفت بنفسها"، وكتبت أخرى: "شيرين المقصودة".

رأي كندة علوش وسمية الخشاب في أزمة شيرين

ولم تكن رئيس الفنانة الوحيدة ممن هاجمن شيرين، فقد نشرت الفنانة السورية كندة علوش تغريدة، كتبت فيها: "لو اجتمع الكون كله لمساعدة شخص ما.. عمرهم ما حيقدروا يساعدوه لو هو ماعندوش الرغبة والإرادة انه يساعد نفسه".

من ناحيتها، نشرت الفنانة المصرية سمية الخشاب تغريدة، كتبت فيها: "اللي يخسر اي حد من اهله عشان اي حاجه في الدنيا يبقي فعلا انسان محتاج علاج".