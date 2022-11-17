شيرين عبدالوهاب وحسام يوجهان رسالة محبة لحمادة هلال.. وهكذا رد الأخير!

اختفت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب عن حسابها على موقع "إنستغرام" منذ أزمة دخولها المصحة النفسية، وحتى بعد عودة الأمور إلى نصابها ورجوعها إلى طليقها حسام حبيب، إلَّا أنها قررت التزام الصمت وعدم التفاعل مع متابعيها.

حمادة هلال يوجه رسالة لـ شيرين عبدالوهاب

وقررت شيرين عبدالوهاب كسر صمتها بعد أكثر من شهر على غيابها، لتعبِّر عن مدى حبها لمواطنها الفنان حمادة هلال، الذي بعث لها رسالة محبة خلال حلوله ضيفًا في برنامج "إرحب" مع الإعلامي "نيشان".

فخلال اللقاء، قدَّم حمادة هلال أغنية "آه يالليل" لشيرين، ثم وجَّه لها رسالة، قال فيها: "شيرين كلنا بنحبك يا حبيبتي وربنا يحفظك، ويبارك لك في حسام، وتبقى حياتكم جميلة ومستقرة"، في حين أضاف نيشان في الختام: ""كمشة حب من حمادة.. ومني إلك".

شيرين عبدالوهاب تصف حمادة هلال بـ"ابن الأصول"

وتوجَّهت شيرين عبر خاصية "إنستغرام ستوري"، وقالت: "شكراً يا ابن الأصول، يا أخ يا غالي.. وسلام ليك مني أنا وحسام"، ليرد عليها حمادة بإعادة مشاركة المنشور عبر حسابه، معلِّقًا: "حبيبتي ربنا يحفظك انتي وحسام ويكفيكم شر كل حاسد ظالم".