شيرين عبدالوهاب تدعم أنغام.. "كلنا جنبك لحد ما ترجعيلنا"

دعمت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب زميلتها أنغام في ظل أزمتها الصحية، بعدما اضطرت الأخيرة للخضوع لعملية جراحية كبيرة إثر تعرضها لنزيف شديد؛ ما أدى إلى تفاقم حالتها الصحية ونقلها إلى المشفى تحت المراقبة.

شيرين عبدالوهاب تدعم أنغام

وتوجَّهت شيرين عبدالوهاب عبر خاصية الستوري في "إنستغرام"، وشاركت صورة لأنغام أرفقتها بتعليق "ألف سلامة عليكي يا أختي يا غالية وإن شاء الله تقومي بألف سلامة لجمهورك اللي بيحبك وكلنا جنبك لحد ما ترجعيلنا بالسلامة وربنا معاكي إن شاء الله".

والد أنغام يتحدث عن حالتها الصحية





على صعيد آخر، طمأن الموسيقار محمد علي سليمان تطورات الحالة الصحية لابنته المطربة أنغام، وصرَّح خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار": "أنغام اليوم أفضل من أمس، وغدًا ستكون أفضل بإذن الله".

ولفت إلى أن أنغام الآن في المستشفى، وتحتاج إلى يومين راحة في المستشفى، مردفا: "الطاقم الطبي حبوا تكون موجودة في المستشفى".

وأكد الموسيقار أن أنغام لا تعاني من أي شئ آخر بخلاف الانسداد المعوي، الذي بدأ يتحسن.

دكتور أنغام يكشف تفاصيل حياتها الصحية

وكان الدكتور وائل غفير، كشف أن أنغام أجرت عملية منذ أسبوع وخرجت من المستشفى وبعدها اشتكت من آلام شديدة في البطن، ودخلت للمستشفى في حالة سيئة، لا تأكل ولا تشرب وتعاني من قيء مستمر، وأضاف أنه تم إجراء أشعة لها وتبين التصاق الأمعاء وأدى لانسداد معوي وتم تركيب أنبوب للمعدة وهنالك تحسن. وأشار إلى أن الالتصاقات جزء من أي عملية جراحية للبطن وفرص الشفاء منها عالية جدًا.

يذكر أن إدارة أعمال أنغام كانت قد أصدرت بيانا جاء فيه: "اضطرت الفنانة لإجراء عملية جراحية كبيرة أدت إلى مضاعفات تطلبت احتجازها في المستشفى".

