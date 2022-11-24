والد حسام يسرب فيديو يجمع ابنه و شيرين عبدالوهاب من إحدى المطاعم

أثار مقطع فيديو نشره والد الفنان حسام حبيب حالة من الجدل، لاسيما أنه يوثق لحظات خاصة لحسام وزوجته الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب.

فيديو لحسام حبيب وشيرين في إحدى المطاعم

شارك حسين حبيب متابعيه عبر حسابه في "فيسبوك" مقطع فيديو يوثِّق لحظة تواجد ابنه حسام حبيب وزوجته شيرين عبدالوهاب في إحدى المطاعم الفاخرة، وبدا عليهما الانسجام، حيث وثِّق المقطع عبر هاتف لإحدى المتواجدين في المكان.

ويبدو أن الفيديو وثِّق للزوجين دون علمهما ودون أن ينتبها، لذلك تعرض حسين حبيب الهجوم والانتقادات، فكتبت إحداهن: "الله يصلح حالهم، أنا مش فاهمة هو حضرتك عايز تلك مشاهدات مثلا؟ فيديو زي ده تقولهم عليه مبروك ما يتنشرش، منتهى الحب، طب واحنا مالنا، شنو مراقبهم عمو، شيل الفيديو لو سمحت."

وبعد تعرضه للانتقاد، قرر حسين حذف الفيديو نهائيًا من حسابه في "فيسبوك".

شيرين عبدالوهاب تحتفل بفوز المنتخب السعودي

وفي وقت سابق، أعربت شيرين عبدالوهاب عن سعادتها وفخرها بفوز لمنتخب السعودي ذد غريمه المنتخب الأرجنتيني بفارق نقطة.

وتوجهت شيرين عبر خاضية "إنستغرام توري" وشاركت صورة لاحتفالات المنتخب الأخضر بفوزه التاريخي، وكتبت: "مبروك للمنتخب السعودي والشعب السعودي الفوز التاريخي.. شرفتونا وفرحتونا".