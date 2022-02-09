شيرين عبدالوهاب تنفي رجوعها لحسام حبيب..وتهدد مروجي الشائعات

انتشرت أخبار تفيد أن الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب قد عادت إلى طليقها المطرب المصري حسام حبيب بعد شهرين من إعلان انفصالهما.

ومع انتشار الأخبار على نطاق واسع، خرجت شيرين عبدالوهاب عن صمتها ونفت الشائعات المتداولة ونشرت بيان عبر خاصية "إنستغرام ستوري"، جاء فيه: "تؤكد الفنانة شيرين عدم صحة الأخبار المتداولة في شأن حياتها الشخصية، وأنها تحمل من يروِّج لها وينشرها المسؤولية القانوينة الكاملة، فهي وحدها من تملك الإعلان عن أي خبر يخص حياتها الزوجية.

وتابع: "وتهيب بجمهورها العزيز عليها الالتفات عن هذا كله حيث همهما الحالي هو اسعاده بالجديد من الأغاني".

وتفاعل رواد المواقع التواصل الاجتماعي مع الأخبار، فكتبت إحداهن: "انتي روجتي لحياتك و خليتيها محتوى للرأي العام لا تلومي الناس انها بتنشر قصة حياتك الزوجية مش هما الي طلعو وصرحو وبكو و انهارو و عملو تريند مع كامل احترامي ليكي انتي فنانة وبنحبك بس لا تحملي المسؤولية للناس و انتي السبب كان خليتي مشاكل حياتك الشخصية في السر بدون الظهور للرأي العام".

انتي روجتي لحياتك و خليتيها محتوى للرأي العام لا تلومي الناس انها بتنشر قصة حياتك الزوجية مش هما الي طلعو وصرحو وبكو و انهارو و عملو تريند مع كامل احترامي ليكي انتي فنانة وبنحبك بس لا تحملي المسؤولية للناس و انتي السبب كان خليتي مشاكل حياتك الشخصية في السر بدون الظهور للرأي العام — (⚜️هيفاء⚜️) (⭐️dayعُ) (@oday_hw1mjk) February 9, 2022

وعلَّق آخر: "الحمدلله لا للصلح لا للعودة الى الامام سر واحنا معك على طول خلاص انقطعت الشعرة".

يوسف دندش يعلن رجوع شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب



ويجدر الإشارة إلى أن المنتج الفني يوسف دندش هو من كشف الأخبار حول رجوع علاقة شيرين وحسام، فخلال حضوره إحدى المناسبات الفنية في القاهرة أشار أن الثنائي عادا لبعضهما البعض خلال تصريح له مع "المصري اليوم"، فحينما كان يجري اتصالًا لشيرين فوجئ برد حسام حبيب، حينها وجه مباركته لهما بشأن تصالحهما ووصفهما بالصديقين العزيزين.

