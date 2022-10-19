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وفاء الكيلاني تدعم شيرين عبدالوهاب وسط أزمة المخدرات

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

منشور 19 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 05:19
شيرين عبدالوهاب
شيرين عبدالوهاب

أعربت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني دعمها للفنانة شيرين عبدالوهاب في ظل أزمة المخدرات التي تعاني منها في الآونة الأخيرة.

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وفاء الكيلاني تدافع عن شيرين عبدالوهاب

ونشرت وفاء الكيلاني مقطع فيديو من مشهد لمسلسل "طريقي" الذي شاركت فيه شيرين بدور البطولة، وكتبت: "كتار سنوا السكاكين والحكم صدر .. والضحية شيرين ! مين من مصلحتوا يهد شيرين.. كتار للأسف بعاد يمكن وجايز حتى قريبين".

وأضافت: " شيرين صوت واحساس مصري عظيم ، قيمة فنية عالية لبلدنا ولجمهورها الكبير في العالم العربي كله".

 

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وطلبت الكيلاني من متابعيها عدم إصدار الأحكام على شيرين، لأن الحقيقة بيدها فقط، وقالت: "مسؤوليتنا نحافظ عليها ونرعاها بحب.. بلاش ارجوكم تصدروا احكام.. الحقيقة معاها هي بس .. احضنوها بحبكم ..وراعوا بناتها بكلامكم .. وادعولها ربنا يرجعها لينا بألف سلامة".

وأشادت الإعلامية السعودية لجين عمران بكلام وفاء، وعلَّقت: "صح لسانك في زمن قلت فيه الكلمة الحلوة و القلوب الرحيمة و النوايا الطيبة🙏🤍الله يكون في عونها و يفرجها عليها و يحميها من القريب قبل البعيد".

شيرين عبدالوهاب

كلمات دالة:شيرين عبدالوهاب

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