شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بطلب غريب من زوجها في حفل الكويت (فيديو)

أثارت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب جدلًا واسعًا في حفلها الأخير الذي أقيم بجامعة الشرق الأوسط الأمريكية بدولة الكويت، بموقف جديد جمعها بزوجها المطرب حسام حبيب.

وتداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من الحفل، يُظهر شيرين وهي على المسرح، وتتوجه بالحديث إلى زوجها حيث قالت له: "حسام ممكن تيجي تشيلني؟!".

تفاعل الجمهور وزادت الصيحات والضحكات بسبب ما قالته شيرين، وما زاد من تفاعل الموجودين بالحفل، هو استجابة زوجها لها.

واقترب حسام حبيب من المسرح وذهب إلى زوجته ليقوم بحملها بالفعل وسط صيحات الجمهور، لكي تكمل فقرتها الغنائية بين الحضور.

ولم يتعجب الجمهور أو ناشري الفيديو من عفوية شيرين عبد الوهاب، خاصة أنها اعتادت على افتعال مثل هذه المواقف في حفلاتها الغنائية.

وكان آخر موقف مثير للجدل لشيرين عبد الوهاب، ما صرحت به في حفل "موسم الرياض"، عندما قالت: "الستات ميقدروش يستغنوا عن الرجالة وعلشان كده لازم نسمع كلامهم".

وفور تداول هذا التصريح انتشر هاشتاغ بعنوان "اخرسي يا شيرين"، واجتاح "تويتر"، لترد الفنانة المصرية على الوسم في حفلها الثاني قائلة: "طب الرجالة دول عسل وسكر واللي زعلوا دول أكيد عوانس".

يذكر أن شيرين عبد الوهاب أعلنت خضوعها لعملية جراحية صعبة في منطقة البطن، خلال الفترة الماضية، وكانت هي سبب ابتعادها عن الساحة الغنائية.

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